Na blinde auditie kreeg Rick alsnog zijn baan: 'Boost in zelfvertrouwen'
Rick van Boxtel uit Boekel vond zijn baan door mee te doen aan de ‘Blind Auditions’. Niet die van het zangprogramma The Voice of Holland, maar een blinde auditie voor een baan. Een baan waar hij een dag eerder nog voor werd afgewezen. "Het gaat puur over wat iemand te vertellen heeft", zegt een werkgever.
Rick had slechts een paar minuten om de interesse te wekken van dertig tot veertig werkgevers aan de andere kant van het computerscherm. Hij vertelde wie hij was, waar zijn interesses lagen en naar wat voor baan hij ongeveer op zoek was.
Alleen een stem
Het beeld stond voor iedereen op zwart. Werkgevers hoorden alleen zijn stem. Na zijn pitch popte daar ineens zo’n vijf gezichten op. Zij zette hun camera aan, omdat ze wel iets zagen in Rick als werknemer. “Dat geeft wel een boost in je zelfvertrouwen”, vertelt hij.
De Boekelnaar was eigenlijk van plan een eigen bedrijf te starten, maar hij gooide toch zijn plannen om en ging solliciteren. Waar hij een dag voor de blinde auditie nog werd afgewezen voor de functie ‘adviseur werk’ bij het UWV, heeft hij dankzij die online voorstelronde alsnog diezelfde baan gekregen.
“Ik denk dat het te maken had met spanning die ik had bij mijn eerdere sollicitatie. Wellicht kwam ik daar wat minder natuurlijk over. Ik voelde me bij de Blind Audition wat veiliger en ik maakte daar een rustigere indruk die meer leek op hoe ik echt ben”, zegt hij.
Is het niet spannend?
Maar is het niet juist heel spannend om te pitchen voor zoveel mensen die je niet kunt zien? “Dat klopt wel”, zegt Rick. Maar: “De camera staat uit en hoeveel mensen er zitten, zie je niet meteen. Het voelt wat anoniemer, wat het ook veiliger maakt, vind ik persoonlijk.”
De Blind Auditions worden al verschillende jaren georganiseerd door het UWV via Microsoft Teams. Volgens initiatiefnemer Patrick Koppers is dit een manier om in maximaal vier minuten tijd jezelf te laten horen aan veel potentiële werkgevers. Zonder foto en zonder cv.
“Het is niet bedoeld om in kaders en hokjes te denken. Je hoort wie je nodig hebt. Dat maakt het een bewuste keuze. Je focust je alleen op de pitch en niet op randzaken en vooroordelen”, legt hij uit.
Daar is arbeidsparticipatiespecialist Nadia van den Heuvel uit Cuijk het mee eens. Ze was bij een aantal eerdere UWV-audities en is er razend enthousiast over. “Een keer niet naar de kapper geweest of loop je misschien raar? Niemand ziet het. Het gaat puur over wat iemand te vertellen heeft en waar diegene over droomt.”
Ook werkgevers kijken verder
Volgens haar werkt het ook de andere kant op. “Als werkgever ben je ook geneigd om verder te kijken”, zegt ze. “Ik had ooit iemand die onderwijskunde had gestudeerd, maar die is een hele andere functie gaan doen.”
Werkgevers kunnen na de pitch nog vragen stellen of tips geven aan de persoon 'op het podium'. Het UWV brengt na afloop de matches met elkaar in contact, waardoor een verdere kennismaking kan starten. “Daarna kunnen ze echt verder de diepte in”, zegt initiatiefnemer Patrick.
De UWV-Blind Auditions horen bij de inspiratieweken die zij organiseren voor hbo- en wo-werkzoekenden. Patrick heeft plannen om de audities ook te organiseren voor mensen met een mbo-achtergrond. “Misschien later ook nog wel voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of doen we het een keer andersom: dat werkgevers gaan pitchen."