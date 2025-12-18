Cocaïne in ananassen en Niels Vink in tranen na prijs: dit gebeurde vandaag

Van cocaïne tussen een lading ananassen tot Niels Vink die vecht tegen zijn tranen na het winnen van een prijs: dit zijn de vijf verhalen die je op donderdag gelezen moet hebben.

Bij een koelopslagbedrijf in Breda heeft de douane 78 kilo cocaïne gevonden tussen een lading ananassen uit Costa Rica. De drugs zaten verstopt in 430 pakketten tussen het fruit dat via de haven van Antwerpen was binnengekomen. Het bedrijf zelf heeft volgens het OM niets met de smokkel te maken. Hier lees je het hele verhaal:

Door een drone in het luchtruim boven Eindhoven Airport kon een vlucht uit Alicante woensdagavond niet landen en moest deze uitwijken naar Amsterdam. Een andere vlucht uit Málaga liep vertraging op. Het is niet de eerste keer dat drones voor problemen zorgen bij het vliegveld. Lees hier meer:

Aardappelboer Corné de Rooij deelt gratis aardappelen uit in Riel vanwege een enorm overschot en dramatisch lage prijzen. Door 8,5 procent meer aardappelteelt in Nederland en verminderde export zijn de prijzen gezakt naar anderhalve cent per kilo. Vorig weekend deelde hij al 4500 kilo gratis uit. Hier lees je zijn verhaal:

Rolstoeltennisser Niels Vink uit Helmond raakte geëmotioneerd bij het winnen van de titel Parasportman van het Jaar. Hij droeg de prijs op aan zijn in september overleden trainer Hans-Jurgen Striek, die zeer belangrijk was in zijn carrière. Vink won dit jaar onder meer Wimbledon en de US Open. Lees hier het hele verhaal:

De rattenslang die woensdag werd gevonden in een park in Waalwijk is overleden. Het ongeveer één meter lange dier werd door een wandelaar gevonden bij de ingang van het Wandelpark en was door de kou al nauwelijks meer in beweging. Check het hier: