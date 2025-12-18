Fietsster (16) ernstig gewond na aanrijding met auto in Vught

Een fietsster (16) is donderdagavond ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Vught. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Postweg en Loonsebaan.

De bestuurder van de auto heeft waarschijnlijk de fietsster over het hoofd gezien en is tegen het slachtoffer aangereden. In de voorruit van de auto zit een flinke barst.

Traumahelikopter opgeroepen

Voor het slachtoffer werd een traumahelikopter opgeroepen. Die landde een stuk verderop. Daar is een arts ook in de ambulance gestapt, waarna ze zijn doorgegaan naar het ziekenhuis in Tilburg.

De automobilist is niet gewond geraakt. De politie is ter plaatse en doet onderzoek.