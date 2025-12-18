Willem II vliegt uit KNVB Beker na 1-5 verlies in eigen huis

Willem II is donderdagavond uit de KNVB Beker gevlogen. De ploeg uit Tilburg verloor in eigen huis van Sparta Rotterdam met 1-5. De Rotterdammers waren te sterk voor de Brabanders.

Al in de 21ste minuut wist de ploeg uit Rotterdam op voorsprong te komen in het Koning Willem II Stadion. De ploeg uit Tilburg die het vanaf het begin al zwaar had moest tijdens de eerste helft twee tegen doelpunten incasseren.

Na de rust leek het even alsof de Tilburgers het roer om hadden gegooid. Dit zorgde uiteindelijk voor een doelpunt van Armin Culum in de 49ste minuut.

Lang hield Willem II het alleen niet vol, want nog geen tien minuten later volgde de 1-3 van Sparta. Daar hielden de Rotterdammers niet op, want ook in de slotfase van de wedstrijd ging de bal nog twee keer het net in.

Willem II verloor het bekerduel uiteindelijk met 1-5. Daarmee zijn de Tilburgers uitgeschakeld in de KNVB Beker.