Michael van Gerwen worstelt zich door eerste ronde WK Darts

Michael van Gerwen heeft zijn eerste wedstrijd op het WK Darts met 3-1 in sets gewonnen van de Japanner Mitsuhiko Tatsunami. De sloopkogel uit Vlijmen kwam zelfs nog op achterstand en moest er alles aan doen om de winst binnen te slepen. Dankzij deze overwinning is 'Mighty Mike' door naar de laatste 64 van het toernooi in Londen.

Gelukkig was deze wedstrijd tot de drie sets, maar ook na de eerste set kreeg 'Mighty Mike' zijn pijlen niet in de dubbels. De vrolijke Japanner profiteerde andermaal en kwam 2-0 voor in legs tijdens de tweede set. Er moest een tandje bij wilde de Vlijmenaar in de wedstrijd blijven. Hij bleef slordig op de dubbels, maar wist uiteindelijk alsnog de set met 3-2 naar zich toe te trekken om de stand weer gelijk te zetten.

Na een spectaculaire opkomst van beide spelers in het legendarische Alexandra Palace kon de drievoudig wereldkampioen direct aan de bak. De sloopkogel uit Vlijmen begon dramatisch aan zijn wedstrijd tegen de 52-jarige Japanner Mitsuhiko Tatsunami, die voor het eerst aan een WK deelnam. De eerste set werd dan ook verloren door Van Gerwen.

Na de tweede pauze leek de knop om bij de Brabander. Hij oogde meer gefocust en zijn gemiddelde schoot omhoog. Met direct een break en de bekende kreet van 'MvG' was duidelijk dat het menens was. Tatsunami kon het opgevoerde tempo van de 36-jarige niet meer bijbenen en zag Van Gerwen op 2-1 in sets komen.

En net wanneer je dacht dat Van Gerwen eroverheen ging klappen maakte hij het weer spannend. In de eventueel winnende set kwam hij wederom op achterstand en miste hij een aantal belangrijke pijlen richting de winst. Gelukkig miste Tatsunami bij een 2-2 in legs vier pijlen voor de set, waarna Van Gerwen zijn vierde matchdart raak prikte.

Overwinning na een lastig jaar

Voor Van Gerwen is dit een zeer welkome overwinning. Na een turbulente tijd, waarin hij scheidde van zijn vrouw Daphne en te horen kreeg dat zijn vader ernstig ziek is, hoopt de Vlijmenaar wederom hoge ogen te gooien.

In 2014, 2017 en 2019 ging de wereldtitel al naar Brabant en ook nu is hij nog in de race voor een volgende titel. De volgende wedstrijd gooit Van Gerwen dinsdag. Dan is de winnaar van de partij tussen de Ier William O'Connor en de Pool Krysztof Kciuk de volgende horde bij de laatste 64 deelnemers van het toernooi.