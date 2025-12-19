112-nieuws: Pakketbezorger ziet bestelbus met pakketjes in Bredase rivier rollen • Overleden man op snelweg in Limburg is 55-jarige man uit Cuijk

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

11:31 Pakketbezorger ziet bestelbus met pakketjes in Bredase rivier rollen Bewoners aan de Wilhelminasingel in Breda moeten vrijdag iets langer wachten op hun pakketjes. Een bezorger van pakketdienst DPD zag zijn bestelbus, die hij langs de weg had geparkeerd om pakketjes af te leveren, opeens richting de naastgelegen rivier de Mark rollen. Lees verder

11:12 Overleden man op snelweg in Limburg is 55-jarige man uit Cuijk De man die donderdagmiddag om het leven kwam bij een ongeluk op de A73 in het Limburgse Sint Joost is een 55-jarige man uit Cuijk. Dat meldt de politie. Lees verder

10:51 Twee auto's verwoest door brand in Tilburg, politie vermoedt brandstichting Twee geparkeerde auto's langs de Ringbaan Noord in Tilburg zijn donderdagavond door een brand verwoest. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Lees verder

10:44 Gevonden vliegtuigbom in Eindhoven wordt op later moment ontmanteld In de buurt van de Vestdijk en het station in Eindhoven is vrijdagmorgen bij werkzaamheden een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om een Britse 500 ponder. De omgeving is afgezet. Lees verder

09:56 Kleine brand op dak van gemeentehuis in Someren Op het dak van het gemeentehuis in Someren is vrijdagochtend een kleine brand ontstaan. Medewerkers hebben de brand zelf geblust. Lees verder

09:26 Bestelbus belandt op kant na botsing in Schijndel Op een kruising op de Boxtelseweg in Schijndel zijn vrijdagochtend een auto, bestelbus en bakwagen met elkaar in botsing gekomen. Lees verder

06:02 Drie auto's uitgebrand, mogelijk brandstichting: 'Kinderen rechtop in bed' Drie auto's zijn in de nacht van donderdag op vrijdag volledig uitgebrand aan de Koningstraat in Valkenswaard. Bewoners in de straat liepen door het hevige vuur ademhalingsproblemen op. Volgens omwonenden is er sprake van brandstichting. Lees verder