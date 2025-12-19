Van Gerwen wilde zichzelf belonen na turbulent jaar, maar da's niet gelukt

Michael van Gerwen kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn eerste wedstrijd van het WK Darts. De Vlijmenaar won de wedstrijd met 3-1 van de Japanse Mitsuhiko Tatsunami, maar is niet tevreden over zijn spel. "Ik wilde mezelf belonen na een turbulente tijd", zegt de 36-jarige darter op de persconferentie na de wedstrijd.

"Het had veel makkelijker gekund en veel beter gemoeten. Ik had mezelf te erg opgepept voor de wedstrijd", steekt de sloopkogel uit Vlijmen hand in eigen boezem na de gewonnen wedstrijd. Van Gerwen begon heel zwak aan de wedstrijd tegen de WK-debutant en verloor de eerste set: "Toen was ik even helemaal klaar met mezelf."

Van vertrouwen is dan ook geen gebrek bij de drievoudig wereldkampioen: "Ze zien mij als outsider, maar daar sta ik niet van te kijken. Iedereen weet waar ik toe in staat ben, maar ik moet het laten zien." Dat het deze wedstrijd iets minder was, maakt niks uit volgens Van Gerwen. "Deze wedstrijd zegt niks over de rest van het toernooi. Je moet altijd geloven in je eigen kwaliteiten en dat ga ik de volgende wedstrijd weer laten zien."

Turbulente tijd

Van Gerwen heeft een zware tijd achter de rug. Hij ging dit jaar uit elkaar met zijn, inmiddels ex-vrouw, Daphne en kreeg te horen dat zijn vader ernstig ziek is. "Ik wilde mezelf belonen na een turbulent jaar, maar dat heb ik nagelaten. Toch is het wel mooi dat ik deze wedstrijd weet te winnen. Ik heb een klotejaar gehad, dat weet iedereen. Dan moet je proberen jezelf in rustig vaarwater te krijgen. Dat is wel gelukt, maar alles heeft tijd nodig."

Ook is hij sinds de breuk flink afgevallen. Hij zou zo'n twintig kilo lichter zijn. "Ik ben gezonder gaan eten en meer gaan sporten en de rest hou ik voor mezelf. Ik krijg nu ook complimenten en dat doet me goed", lacht de fit ogende Van Gerwen.

Hij heeft ook nog wat meegenomen uit de lastige periode: "De grootste les is dat je altijd van jezelf en de mensen om je heen moet blijven houden. Het leven is niet makkelijk en je gaat altijd tegenslagen krijgen, maar die wedstrijd moet je ook aangaan.