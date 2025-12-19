Drie auto's uitgebrand na brandstichting: 'Kinderen rechtop in bed'

Drie auto's zijn in de nacht van donderdag op vrijdag volledig uitgebrand aan de Koningstraat in Valkenswaard. Bewoners in de straat liepen door het hevige vuur ademhalingsproblemen op. Volgens omwonenden is er sprake van brandstichting. De politie bevestigt dat en doet onderzoek.

Redactie Geschreven door

Brandweer Valkenswaard en Bergeijk kwamen naar de brand met twee blusvoertuigen en een watercontainer voor bluswater. Ze wisten het vuur te blussen.

De drie auto's stonden achter elkaar geparkeerd in de straat, vlak bij huizen. Het lijkt erop dat de middelste auto als eerst in brand stond waarna ook de andere twee vlam hebben gevat. Door de hitte van het vuur smolten regenpijpen van de nabijgelegen huizen.

Camera's in de straat

De politie heeft eerder camera's geplaatst in de Koningstraat op de plek waar nu de auto's nu in brand zijn gevlogen. Deze camera's staan er nu niet meer. Vanwege privacy en het lopende onderzoek kan de politie daar niets over kwijt. Buurtbewoners zeggen dat ze een persoon door de straat hoorden rennen vlak voor de brand.

'Kinderen rechtop in bed'

Een buurvrouw vertelt: “Ik kwam net thuis van een kerstborrel en hoorde een doffe klap. Dat was flink schrikken. De kinderen zaten rechtop in bed.” Door de brand ontstond veel rook waar ook mensen in de buurt last van kregen. Zo kampten omstanders met ademhalingsproblemen. Zij kregen zuurstof toegediend door ambulancepersoneel. Ook kreeg een van de kinderen een knuffelbeer aangereikt. Buurtbewoners denken aan brandstichting

De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek. "Er wordt buurtonderzoek gedaan en er worden camerabeelden bekeken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht", aldus een woordvoerder van de politie.

Autobranden in Valkenswaard, de buurt denkt aan brandstichting (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

Autobranden in Valkenswaard, de buurt denkt aan brandstichting (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

Autobranden in Valkenswaard, de buurt denkt aan brandstichting (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

Autobranden in Valkenswaard, de buurt denkt aan brandstichting (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

Politie-onderzoek na autobranden in Valkenswaard (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

Drie auto's in brand in Valkenswaard (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

De auto's zijn volledig uitgebrand.