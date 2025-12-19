Nieuwe fietsende standbeelden mét handen aan het stuur: 'Beetje overdreven'

In Veghel zijn vrijdagmiddag drie nieuwe fietskunstwerken onthuld langs de snelfietsroute F50. Begin mei werd het eerste standbeeld uit een reeks van tien geplaatst. Niet veel later ontstond er commotie, omdat de fietsster met losse handen fietste. De grote vraag is nu of de nieuwe kunstwerken ‘veilig gedrag’ laten zien én of Lonneke inmiddels met de handen aan het stuur fietst.

Een aantal grote doeken wordt door kunstenaar Florentijn Hofman met trots van de nieuwe standbeelden gehaald. “Het is Kaya, een scholier met haar tas onderweg naar school. En de andere twee beelden zijn twee wielervrienden aan de start van hun route.” “Deze hebben de handen wél aan het stuur”, vult hij aan. Hij doelt daarmee op de commotie die ontstond na de onthulling van het eerste kunstwerk. “Twee van de afgebeelde fietsers hebben zelfs een helm op.”

De nieuwe kunstwerken met daarvoor de modellen

Eerder ontstond er nogal wat ophef rond het eerste kunstwerk, dat begin mei werd geplaatst. Volgens Veilig Verkeer Nederland laat het beeld levensgevaarlijk gedrag zien. “Grappig toch. Ik hoop dat men nu begrijpt dat kunst verder gaat dan alleen regeltjes”, reageert Hofman.

Lonneke, zoals de afgebeelde fietsster heet, zit met de armen in de lucht op de fiets. Het standbeeld moet volgens de kunstenaar vrijheid en blijheid uitbeelden. “Je kunt als fietser overal heen. Lonneke was een jong persoon en fietste de toekomst tegemoet. Dat doe je niet met je handen aan het stuur.”

Lonneke en kunstenaar Florentijn met de wethouder en gedeputeerde bij de onthulling van het beeld in mei.

“Het is niet dat ik altijd met losse handen fiets”, vult Lonneke Vermeulen de kunstenaar aan. “Dat mensen er zo negatief op reageren, dat vind ik een beetje overdreven. Ik trek me er niet zo veel van aan. Het was voor mij gewoon een hele leuke ervaring.” Een paar jaar geleden zag ze een oproep in de krant. Er werden modellen gezocht voor de standbeelden. “Ik werd uitgekozen en dat was kei leuk. Er werd een 3D-scan gemaakt van mij op de fiets. Florentijn hield mijn fiets vast toen ik met mijn armen omhoog stond, want die bleef op dat moment natuurlijk niet staan.”

"Dat is ook wel een beetje de artistieke vrijheid die je een kunstenaar mag gunnen."

De grote vraag die overblijft, is natuurlijk: heeft Lonneke inmiddels wél de handen aan het stuur? “Nee hoor. Er komen ook geen aanpassingen aan het beeld. Dat is ook wel een beetje de artistieke vrijheid die je een kunstenaar mag gunnen”, vertelt Menno Roozendaal, wethouder van de gemeente Meierijstad. De tien levensgrote standbeelden staan langs de snelfietsroute F50 tussen Veghel en Uden. In samenwerking met de provincie Noord‑Brabant, Kunstloc Brabant, Kunststichting Meierijstad en de gemeente Meierijstad is een paar jaar geleden het idee ontstaan om de route te verfraaien met kunst. Voor de uitvoering hebben inwoners uit Meierijstad model gestaan.