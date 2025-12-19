Gevonden vliegtuigbom in Eindhoven wordt op later moment ontmanteld
In de buurt van de Vestdijk en het station in Eindhoven is vrijdagmorgen bij werkzaamheden een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om een Britse 500 ponder. De omgeving is afgezet.
Specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de politie doen onderzoek. De EOD gaat de vliegtuigbom veiligstellen. Er zal zand over de bom gelegd worden en daarna gaan er rijplaten overheen.
Op een later moment zal de bom dan worden ontmanteld.
Na ontdekking van de bom rond half elf werd de Vestdijk volledig afgesloten, net als delen van de Stationsstraat en het 18 Septemberplein.
Vanaf kwart voor twaalf is de Vestdijk weer open voor verkeer. De fietstunnel en het voetpad naar het station blijven wel afgesloten.
Het treinverkeer ondervindt geen hinder van het explosief. De treinen rijden volgens de normale dienstregeling en er zijn geen treinen stilgelegd, zo laat een woordvoerder van de NS weten. Wel werd korte tijd de hoofdingang van het centraal station afgesloten. Reizigers konden het station alleen in en uit aan de kant van het busstation. De hoofdingang is weer open, een zijingang aan de kant van het 18 Septemberplein is wel dicht.