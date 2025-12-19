Gevonden vliegtuigbom in Eindhoven wordt op later moment ontmanteld

In de buurt van de Vestdijk en het station in Eindhoven is vrijdagmorgen bij werkzaamheden een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om een Britse 500 ponder. De omgeving is afgezet.

Specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de politie doen onderzoek. De EOD gaat de vliegtuigbom veiligstellen. Er zal zand over de bom gelegd worden en daarna gaan er rijplaten overheen.

Op een later moment zal de bom dan worden ontmanteld.