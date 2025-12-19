Navigatie overslaan
VIDEO

Pakketbezorger ziet bestelbus met pakketjes in Bredase rivier rollen

Vandaag om 11:31 • Aangepast vandaag om 13:50

Bewoners aan de Wilhelminasingel in Breda moeten vrijdag iets langer wachten op hun pakketjes. Een bezorger van pakketdienst DPD zag zijn bestelbus, die hij langs de weg had geparkeerd om pakketjes af te leveren, opeens richting de naastgelegen rivier de Mark rollen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hij kon niet meer voorkomen dat de bus in het water terechtkwam. Een berger heeft geprobeerd de bus, die nog vol pakketten zit, uit de rivier te krijgen maar dat lukte niet. Een andere berger werd opgeroepen om te helpen. Uiteindelijk duurde het bijna anderhalf uur om de bus uit het water te halen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.