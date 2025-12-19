Pakketbezorger ziet bestelbus met pakketjes in Bredase rivier rollen

Bewoners aan de Wilhelminasingel in Breda moeten vrijdag iets langer wachten op hun pakketjes. Een bezorger van pakketdienst DPD zag zijn bestelbus, die hij langs de weg had geparkeerd om pakketjes af te leveren, opeens richting de naastgelegen rivier de Mark rollen.

Hij kon niet meer voorkomen dat de bus in het water terechtkwam. Een berger heeft geprobeerd de bus, die nog vol pakketten zit, uit de rivier te krijgen maar dat lukte niet. Een andere berger werd opgeroepen om te helpen. Uiteindelijk duurde het bijna anderhalf uur om de bus uit het water te halen.