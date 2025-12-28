Weekmarkt in Esch brengt dorp weer samen na maanden zonder supermarkt

Elke zaterdagochtend is het druk op het Marktplein in Esch, waar een weekmarkt het plein vult. Inwoners lopen langs de kraampjes, kopen vers brood, fruit en kaas en maken een praatje met bekenden. De markt begon als alternatief voor de supermarkt die vorig jaar sloot en blijkt inmiddels ‘een groot succes’. “De mensen weten nu wat ze missen”, zegt initiatiefneemster Marjolein.

Sinds de supermarkt de deuren sloot, moesten inwoners van Esch uitwijken naar omliggende dorpen. “Maar het was niet alleen een plek om boodschappen te doen, maar ook om mensen te ontmoeten. Dat praatje verdween,” zegt Marjolein. Daarom startte ze met drie andere vrouwen een weekmarkt. “We wilden de gezelligheid terugbrengen en tegelijkertijd verse producten bieden”, zegt Lian. Het opzetten van de markt ging niet makkelijk. Veel marktkooplieden hadden al een vaste plek of waren te druk. “We werden tientallen keren afgewezen.” Maar de vrouwen hielden vol en eind september kon de eerste weekmarkt van start.

“Het was een drama. Ik kon wel huilen.”

Maar de eerste editie verliep stroef. De groente- en fruitverkoper kwam niet opdagen. “Het was een drama. Ik kon wel huilen,” blikt Lian terug. “De wethouder was hier om de markt te openen en er stonden maar twee kraampjes. Het was echt een afgang.” Sinds oktober staat er een andere groente- en fruitverkoper op de markt De eerste weken was het nog wennen en liep niet alles soepel. “Er stonden enorme rijen op het plein. Sommigen moesten wel een uur wachten”, zegt Marjolein. Maar daardoor ontstonden ook mooie momenten. “Iedereen begon te kletsen met elkaar. En dat was juist het doel van de weekmarkt.” Lian vult aan: “Een man van tegenover het plein bracht koffie voor iedereen. Het dorpsgevoel werd weer sterker.”

“Mensen weten wat ze missen en willen voorkomen dat dit verdwijnt.”

Inmiddels wordt de markt wekelijks goed bezocht en noemen de initiatiefneemsters het ‘een groot succes’. “Dat het zo goed loopt, komt ook doordat de supermarkt er niet meer is. Mensen weten wat ze missen en willen voorkomen dat dit verdwijnt,” zegt Marjolein.

De supermarkt werd vooral in het begin erg gemist volgens Esschenaar Ria. “Daar wen je wel aan, maar het is fijn dat je voor de basisproducten weer in je eigen dorp terecht kunt”, zegt ze als ze eieren en fruit in haar fietstas stopt.

De weekmarkt is volgens de vier organisatoren 'een groot succes'

Dorpsgenoot Koen komt met zijn dochters naar de markt. “Ik haal hier mijn fruit en ga daarna naar de supermarkt voor de rest. Als er niemand komt, gaat de markt misschien weer weg. Het is belangrijk dat iets in het dorp blijft, zeker voor ouderen.” De markt draait niet alleen om boodschappen doen. Mensen spreken elkaar ook weer. Leonie en Karin staan te kletsen tussen het winkelen door. “Dat deden we vroeger in de supermarkt ook. Daarna zag je elkaar bijna niet meer. Het is fijn om weer bij te praten,” zegt Leonie.

“Het is leuker om iets op te bouwen in een dorp waar niks meer is.”

De marktkooplieden zijn verbaasd over het enthousiasme in het dorp. “In andere dorpen zonder supermarkt is dat echt een stuk minder”, zegt kaashandelaar Hans. Art, die met zijn bakkerij op de markt staat, is blij met de drukte. Maar dat is niet zijn belangrijkste reden om hier te staan. “In een grote stad is het drukker en gaat het misschien financieel nog makkelijker. Maar het is veel leuker om iets op te bouwen in een dorp waar niks meer is.”

