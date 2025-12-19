Elf gewonden bij ongeluk met bus uit Uden

Een streekbus die vrijdag vanuit Uden naar Nijmegen reed, is in Nijmegen van de weg geraakt en tegen een verkeersbord aangereden. Daarbij raakten elf mensen gewond. Eén persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde vrijdagochtend kort voor twaalf uur op de Van Rosenburgweg in Nijmegen. De stadsbus, lijn 99, reed vanaf het busstation in Uden naar eindbestemming station Nijmegen. Er zaten vijftien mensen in de bus.

Door nog onbekende reden raakte bus van de weg en kwam tegen een groot verkeersbord tot stilstand. Het zorgde voor een grote ravage.

Meerdere ambulances opgeroepen

Er kwamen meerdere ambulances naar de plek van het ongeluk. Ook de politie, brandweer en een traumahelikopter waren aanwezig. Van de elf gewonden zijn er acht naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. Ze raakten lichtgewond. Een persoon is iets zwaarder gewond maar volgens een politiewoordvoerder is er geen sprake van levensgevaar.

De verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.