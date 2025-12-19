Zo is het om 17 te zijn in de Reeshof Tilburg: ‘Zitten in een bubbel’

Ietwat ongemakkelijk kijken Emilie en Quinn naar hun foto’s die aan de muur hangen. Ze werden op de foto gezet door oud-geschiedenisleraar en fotograaf Bert van Voorst voor zijn boek en expositie ’17 in de Reeshof’. Hij wil laten zien hoe de huidige generatie jongeren eruitziet.

De Reeshof lijkt af en toe wel een stad naast Tilburg met een eigen centrum, station, sportclubs en scholen. De jongeren die er wonen, omschrijven de wijk dan ook als een soort bubbel. “Iedereen kent iedereen en het is moeilijk om andere mensen te leren kennen”, stelt Quinn Carlos Serrano. “Het is moeilijk om iets nieuws uit te proberen, want waarschijnlijk gaan mensen dan over je oordelen.” Maar er zijn ook een hoop dingen goed aan opgroeien in de Tilburgse wijk. “Het is een prima plek voor de jeugd”, stelt Emilie van Huijgenvoort. “Je hebt de Heyhoef en je bent ook snel in de stad. Dat doen we toch wel regelmatig voor het shoppen en uitgaan, want dat kun je hier dan weer niet.”

“Als je dan zo’n klas binnenloopt en het idee voorlegt, gaan de vingertjes omhoog.”

Waar de twee zich ook aan storen, ligt iets minder voor de hand. “Je hebt overal van die ganzen”, lacht Emilie, terwijl Quinn instemmend knikt. “Die zijn wel echt vervelend, want ze steken gewoon over en dan moet je iedere keer stoppen.”

Hoewel fotograaf Bert van Voorst er niet vandaan komt, woonde hij wel ruim dertig jaar in de Reeshof. Hij gaf er les op het Beatrix College. “Ik ben vier jaar geleden met pensioen gegaan, maar ben nu teruggegaan voor dit project”, vertelt hij. “Als je dan zo’n klas binnenloopt en het idee voorlegt, gaan de vingertjes omhoog. Zo’n dertig leerlingen hebben zich aangemeld, precies genoeg. Sommigen heb ik zelf nog in de klas gehad.”

“Je leerde roken, spaarde voor je eerste brommer en mocht gewoon bier drinken.”

17 in de Reeshof De inspiratie voor zijn expositie en fotoboek komt van Johan van der Keuken. Precies zeventig jaar geleden fotografeerde hij leeftijdsgenoten voor het boek ‘Wij zijn 17’. Het leek Bert een goed idee om de draad weer eens op te pakken. Hij wil laten zien hoe het gesteld is met de huidige generatie 17-jarigen. Het boek van Van der Keuken kreeg direct na publicatie veel aandacht, onder andere doordat het voorwoord geschreven werd door de beroemde schrijver Simon Carmiggelt.

Bert kreeg ook wel eens te horen dat jongeren hun foto helemaal niet mooi vonden. “Ze hebben de foto’s allemaal gekregen, eerst digitaal en toen in print. Een meisje vond dat ze overal nogal chagrijnig op stond. Ik heb haar gezegd dat ze wat langer moest kijken. Uiteindelijk vond ze de plaatjes toch mooi.” Van z’n eigen tijd als 17-jarige kan Bert zich nog wel het een en ander herinneren. “Je leerde roken, spaarde voor je eerste brommer, ging uit en mocht gewoon bier drinken. Ik denk niet dat er zo gek veel veranderd is. Behalve dan die sociale media en telefoons.”

"Ik denk dat er daardoor ook meer depressie is onder jongeren op dit moment.”