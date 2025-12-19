A67 bij Liessel nog urenlang dicht door gekantelde vrachtwagen

Op de A67 bij Liessel is vrijdagmiddag een vrachtwagen op de zijkant beland. Om de vrachtwagen te bergen moet een kraan komen. De weg is daardoor urenlang dicht vanaf toerit Panningen richting Eindhoven.

Mogelijk tot middernacht dicht

Het ingesloten verkeer wordt via de linkerrijstrook langs de gekantelde vrachtwagen geleid. Daarna zal een kraan de vrachtwagen wegtakelen. Dit gaat volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat tot middernacht duren.

"De kans bestaat wel dat de weg of een gedeelte eerder vrij kan worden gegeven, maar de verwachting is dat we de komende uren druk zullen zijn met het bergen."



Ook file in andere richting

In de tegengestelde richting van Eindhoven naar Venlo was na het ongeluk ook file. Tussen Asten en de afrit Panningen stond een auto in brand. De weg daar is weer vrij.