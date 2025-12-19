Navigatie overslaan

Snelweg A67 gedeeltelijk dicht door gekantelde vrachtwagen

Vandaag om 15:10 • Aangepast vandaag om 15:52
Op de A67 is een vrachtwagen gekanteld (Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Op de A67 is een vrachtwagen gekanteld (Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

Op de snelweg A67 bij Liessel is vrijdagmiddag een vrachtwagen op de zijkant beland. De weg is daardoor dicht vanaf toerit Panningen richting Eindhoven.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het is onbekend wanneer de weg weer open gaat. Weggebruikers richting Eindhoven worden omgeleid vanaf knooppunt Zaarderheiken.

In de tegengestelde richting van Eindhoven naar Venlo staat ook file. Tussen Asten en de afrit Panningen stond een auto in brand. De weg is weer vrij.

File door de gekantelde auto (Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
File door de gekantelde auto (Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.