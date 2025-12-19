Advertentie
Snelweg A67 gedeeltelijk dicht door gekantelde vrachtwagen
Vandaag om 15:10 • Aangepast vandaag om 15:52
Op de snelweg A67 bij Liessel is vrijdagmiddag een vrachtwagen op de zijkant beland. De weg is daardoor dicht vanaf toerit Panningen richting Eindhoven.
Het is onbekend wanneer de weg weer open gaat. Weggebruikers richting Eindhoven worden omgeleid vanaf knooppunt Zaarderheiken.
In de tegengestelde richting van Eindhoven naar Venlo staat ook file. Tussen Asten en de afrit Panningen stond een auto in brand. De weg is weer vrij.
