Patiënt sticht brand in cel in PI Vught

Een patiënt heeft vrijdagmiddag brand gesticht in zijn cel in de PI Vught. De gevangene verblijft in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Meerdere brandweerwagens en ambulances kwamen op de brandmelding af. Het vuur was snel onder controle.

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) laat weten dat de betrokken patiënt in veiligheid is gebracht. “Andere patiënten en medewerkers zijn uit voorzorg gecontroleerd door het ambulancepersoneel”, zegt de woordvoerder.

Gijzeling twee weken geleden

Twee weken geleden werden drie medewerkers van de gevangenis in Vught urenlang gegijzeld door Corné H. in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum. De Dienst Speciale Interventies (DSI) kwam toen massaal naar de gevangenis toe en slaagde erin de medewerkers in veiligheid te brengen en de gijzeling te beëindigen.

H. verbleef op de Penitentiaire Inrichting in Vught, omdat hij op 30 maart 2024 medewerkers van een café in Ede had gegijzeld.