Rupsvoertuigen naar kazerne Budel, defensie houdt exacte aantallen geheim
Er komen weer rupsvoertuigen naar een Brabantse kazerne. Defensie koopt CV90-gevechtsvoertuigen waarmee een nieuw pantserinfanteriebataljon wordt gevormd in Budel. Het is voor het eerst dat de militaire invulling van de Nassau-Dietzkazerne bekend wordt.
De nieuwe eenheid telt 790 arbeidsplaatsen, meldt de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Over een naam voor het bataljon is nog niets bekendgemaakt. Bataljons dragen vaak historische regimentsnamen, zoals in Oirschot de Limburgse Jagers en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
Brigade
De eenheid in Budel valt onder bevel van de 13 Lichte Brigade in Oirschot. Door de uitbreiding lijkt een naamsverandering op til: de 13 Middelzware Brigade.
De CV90 is een Zweeds pantserrupsvoertuig. CV staat voor ‘combat vehicle’ en het is geen tank. Het voertuig werd rond 2008 in gebruik genomen bij de Koninklijke Landmacht en verving de YPR. Het stond ook tijdelijk in Oirschot, maar werd daar wegbezuinigd.
Kanon
Nederland heeft nu zo’n 122 CV90’s. Die worden opgewaardeerd met onder meer een systeem tegen antitankraketten. Het voertuig heeft een 35 millimeter snelvuurkanon, drie bemanningsleden en vervoert zeven militairen.
De belangrijkste plannen voor Brabant zijn:
- Heropening Nassau-Dietzkazerne Budel met uitbreiding Weerterheide, inclusief tweede oefendorp van defensie. Het azc in Budel sluit uiterlijk 2028.
- Uitbreiding kazerne Oirschot met omliggende akkers en bossen.
- Drie nieuwe laagvlieggebieden voor helikopters: Zeeland (Nieuw-Vossemeer-Willemstad), Rucphen-Breda-Tilburg-België en Venlo-Peel (uitgebreid met Someren-Asten).
- Helikopterlandingsplaatsen op oefenterreinen van twee naar twaalf; op Rucphense Hei straks 8500 landingen per jaar.
- Diverse uitbreidingen zoals spooremplacement Eindhoven-Acht, Marechaussee-centrum Veldhoven en schietbaan Woensdrecht. Nieuw bouwverbod rond vliegbases: maximaal 150 meter hoogte in Roosendaal en Bergen op Zoom.
Geheim
Een rekensom wijst op zo’n 80 voertuigen voor 790 personen. Defensie zwijgt echter over aantallen, levertijden en kosten.
Diverse Europese en Scandinavische landen kopen het voertuig; honderden zijn besteld. Dat verlaagt de prijs en vergemakkelijkt samenwerking.
Defensie zoekt ruimte
Dit nieuws valt samen met de kabinetsgoedkeuring voor de grootste defensie-uitbreiding in jaren, uit noodzaak door de Russische dreiging en de oorlog aan de NAVO-oostflank. De plannen uit mei blijven grotendeels gelijk en gaan nog naar het parlement, met inspraak voor omwonenden.
Wat voor een brigade?
De brigade van Oirschot veranderde al zeven keer van naam, afhankelijk van de voertuigen. Het cijfer 13 dateert uit de jaren vijftig. Vroeger gemechaniseerd met tanks, later licht met wielvoertuigen. Met rupsvoertuigen in Budel past ‘licht’ niet meer.
Defensie licht nog niet toe wat ‘middelzware brigade’ inhoudt. Het lijkt een hybride tussen gemechaniseerd (tanks) en licht, iets nieuws voor Nederland.