Rupsvoertuigen naar kazerne Budel, defensie houdt exacte aantallen geheim

Er komen weer rupsvoertuigen naar een Brabantse kazerne. Defensie koopt CV90-gevechtsvoertuigen waarmee een nieuw pantserinfanteriebataljon wordt gevormd in Budel. Het is voor het eerst dat de militaire invulling van de Nassau-Dietzkazerne bekend wordt.

De nieuwe eenheid telt 790 arbeidsplaatsen, meldt de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Over een naam voor het bataljon is nog niets bekendgemaakt. Bataljons dragen vaak historische regimentsnamen, zoals in Oirschot de Limburgse Jagers en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

Brigade

De eenheid in Budel valt onder bevel van de 13 Lichte Brigade in Oirschot. Door de uitbreiding lijkt een naamsverandering op til: de 13 Middelzware Brigade.

De CV90 is een Zweeds pantserrupsvoertuig. CV staat voor ‘combat vehicle’ en het is geen tank. Het voertuig werd rond 2008 in gebruik genomen bij de Koninklijke Landmacht en verving de YPR. Het stond ook tijdelijk in Oirschot, maar werd daar wegbezuinigd.