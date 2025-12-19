Aanhoudingen in Helmond en Eindhoven vanwege Malieveld-rellen

De twee personen die maandagnacht werden aangehouden bij politie-invallen in Helmond en Eindhoven, worden verdacht van betrokkenheid bij de rellen op het Malieveld in Den Haag. Op 20 september 2025 liep een anti-immigratieprotest op het Malieveld volledig uit de hand.

Bij het protest zochten relschoppers de confrontatie met de politie en gooiden ze met stenen. In het centrum van Den Haag werd een politieauto in brand gestoken en werden ruiten ingegooid van het partijkantoor van D66.

De twee verdachten uit Helmond en Eindhoven zijn sinds vrijdag weer op vrije voeten. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie was er geen aanleiding om ze langer vast te houden. Ze blijven wel verdachte in het onderzoek en kunnen nog een straf krijgen. Of de twee elkaar kenden, is niet bekend.

Vroege inval

De politie deed maandagnacht rond half vijf in de ochtend invallen in de huizen van de twee verdachten. De verdachte in Helmond lag op dat moment nog op bed en probeerde tevergeefs via het balkon te vluchten. Na de aanhoudingen zijn beide huizen doorzocht door rechercheurs.

Opvallend is dat beide invallen rond half vijf plaatsvonden. In de Algemene wet op het binnentreden staat dat de politie een woning in principe niet tussen middernacht en zes uur mag binnentreden, tenzij er sprake is van een dringend noodzakelijke uitzonderingssituatie die ook expliciet in de machtiging staat vermeld.