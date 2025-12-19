Twee mannen verkrachten bevriende vrouw na stapavond: jaar cel geëist
Tegen twee mannen van 22 en 23 jaar uit Deurne is een jaar celstraf geëist voor het verkrachten van een vrouw in het voorjaar van 2023. Dat gebeurde na een stapavond in Deurne. Volgens de officier van justitie is het niet uit te leggen om geen gevangenisstraf voor zoiets op te leggen. "Dat zou een verkeerd maatschappelijk signaal zijn."
Het begon 8 april 2023 als een gezellige stapavond in club The Ocean in Deurne. Rayan A. (22) en Calvin H. (23) waren met wat vrienden aan het feesten toen ze een bekende tegenkwamen. A. raakte met haar aan de praat en er werd tot in de vroege uurtjes gedanst en geflirt.
Daarna besloten ze met nog wat vrienden naar het huis van H. te gaan voor een 'after'. A. ging met de vrouw naar de slaapkamer en al snel kwam H. erbij. De drie hadden seks, maar dat was volgens de vrouw niet vrijwillig. Ze werd uitgekleed, vastgehouden en bij haar keel gegrepen.
"Ik heb haar keel vastgehouden, maar dat was seksueel."
Vrijdag tijdens de zitting zegt A. dat zijn beleving anders is. “Ja, we hebben seks gehad. Ik heb haar keel vastgehouden, maar dat was seksueel. Ze kon weg, 100 procent.” Ook volgens H. kon het slachtoffer gewoon weg en was het allemaal vrijwillig.
De twee mannen denken dat de vrouw aangifte heeft gedaan uit schaamte, omdat ze een relatie had toen dit gebeurde. De officier noemt dat 'een trap na' richting het slachtoffer. Ook zou er van een relatie geen sprake zijn.
De officier vertelt ook dat er huidbeschadigingen en verkleuringen in de nek van het slachtoffer zijn gevonden, die mogelijk komen door het dichtknijpen van haar keel. De officier heeft eerder met de vrouw gesproken en toen zag ze 'een gebroken meisje'. "Nog dagelijks ondervindt het gezin de gevolgen van de verkrachting."
"Het is ontzettend laf en walgelijk, ik zal jullie nooit vergeven."
Zelf is het slachtoffer ook bij de zitting aanwezig. Haar advocaat maakt namens haar gebruik van het spreekrecht. "960 dagen lang zwijgen. 960 dagen niet mijn leven kunnen leiden. 960 dagen geleden dat jullie mijn leven hebben verpest", leest hij namens haar voor. "Ik dacht dat we vrienden waren. Het is ontzettend laf en walgelijk. Ik zal jullie nooit vergeven."
Vervolgens komt de officier met de strafeis: 24 maanden celstraf waarvan 12 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. Dat houdt in dat de twee mannen een jaar de cel in moeten.
De rechtbank doet op 20 januari uitspraak.