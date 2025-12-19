Twee mannen verkrachten bevriende vrouw na stapavond: jaar cel geëist

Tegen twee mannen van 22 en 23 jaar uit Deurne is een jaar celstraf geëist voor het verkrachten van een vrouw in het voorjaar van 2023. Dat gebeurde na een stapavond in Deurne. Volgens de officier van justitie is het niet uit te leggen om geen gevangenisstraf voor zoiets op te leggen. "Dat zou een verkeerd maatschappelijk signaal zijn."

Het begon 8 april 2023 als een gezellige stapavond in club The Ocean in Deurne. Rayan A. (22) en Calvin H. (23) waren met wat vrienden aan het feesten toen ze een bekende tegenkwamen. A. raakte met haar aan de praat en er werd tot in de vroege uurtjes gedanst en geflirt. Daarna besloten ze met nog wat vrienden naar het huis van H. te gaan voor een 'after'. A. ging met de vrouw naar de slaapkamer en al snel kwam H. erbij. De drie hadden seks, maar dat was volgens de vrouw niet vrijwillig. Ze werd uitgekleed, vastgehouden en bij haar keel gegrepen.

"Ik heb haar keel vastgehouden, maar dat was seksueel."

Vrijdag tijdens de zitting zegt A. dat zijn beleving anders is. “Ja, we hebben seks gehad. Ik heb haar keel vastgehouden, maar dat was seksueel. Ze kon weg, 100 procent.” Ook volgens H. kon het slachtoffer gewoon weg en was het allemaal vrijwillig.

De twee mannen denken dat de vrouw aangifte heeft gedaan uit schaamte, omdat ze een relatie had toen dit gebeurde. De officier noemt dat 'een trap na' richting het slachtoffer. Ook zou er van een relatie geen sprake zijn. De officier vertelt ook dat er huidbeschadigingen en verkleuringen in de nek van het slachtoffer zijn gevonden, die mogelijk komen door het dichtknijpen van haar keel. De officier heeft eerder met de vrouw gesproken en toen zag ze 'een gebroken meisje'. "Nog dagelijks ondervindt het gezin de gevolgen van de verkrachting."

"Het is ontzettend laf en walgelijk, ik zal jullie nooit vergeven."