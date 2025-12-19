Slot Cranendonck per direct gesloten, gasten moeten spullen pakken

Jaargasten van Slot Cranendonck hebben vrijdagochtend te horen gekregen dat het park per direct gesloten wordt. Ze kregen tot vier uur de tijd om hun spullen te pakken en het park te verlaten, blijkt uit een mail die Omroep Brabant in handen heeft.

Slot Cranendonck, dat onderdeel is van Oostappen Vakantieparken, krijgt geen nieuwe vergunning voor de exploitatie van het vakantiepark. Hierdoor is het park, waar Peter Gillis de eigenaar van is, genoodzaakt om het terrein per direct te sluiten.

Illegaal wonen

In november 2024 bleek er tijdens een controle dat er op het park illegaal mensen woonden. De gemeente Cranendonck en Heeze-Leende besloten een kijkje te nemen op het vakantiepark, nadat zij hadden gehoord dat er mensen zouden wonen. Dit bleek te kloppen. Tijdens de controle werd er duidelijk dat er in totaal 45 mensen permanent op het park woonden, terwijl dit niet toegestaan is.

Horeca dicht

Het is niet de eerste keer dat het vakantiepark van Gillis de fout ingaat. In 2023 trok de gemeente Cranendonck de alcoholvergunning van Slot Cranendonck al in. De gemeente was bang dat Gillis de vergunning misbruikte voor criminele doeleinden. Hierdoor moest de horeca dicht. Dit gebeurde alleen niet, dus moest de gemeente na twee maanden ingrijpen. Het gevolg daarvan was dat de horeca op het park volledig dicht ging.