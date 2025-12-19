Datalek in Eindhoven en wereldkampioene die stopt: dit gebeurde er vandaag

Van een datalek bij de gemeente Eindhoven tot een wereldkampioene die stopt: dit zijn de vijf verhalen die je vrijdag gelezen moet hebben.

De gemeente Eindhoven heeft een datalek veroorzaakt door het uploaden van persoonlijke gegevens van inwoners en medewerkers op openbare AI-websites zoals ChatGPT. Het gaat vooral om gegevens van kwetsbare inwoners, waaronder Jeugdwetdocumenten en cv's. De exacte omvang van het lek is onduidelijk, maar de gemeente heeft inmiddels maatregelen genomen en OpenAI verzocht de bestanden te verwijderen. Hier lees je het hele verhaal:

D66-leider Rob Jetten is door het WNL-programma Goedemorgen Nederland uitgeroepen tot politicus van het jaar. De Udenaar won met 20 procent van de stemmen, waarbij ondervraagden hem omschrijven als 'verbindend, positief en helder'. Henri Bontenbal en Geert Wilders eindigden respectievelijk als tweede en derde. Lees hier zijn verhaal:

Ondanks de lage aardappelprijzen en zelfs gratis uitdeelacties door boeren, wordt een bakje friet niet goedkoper. Sectormanager Gea Bakker van de Rabobank legt uit dat de aardappel slechts vijf procent van de totale frietprijs bepaalt. De lage prijs komt door overproductie en gunstige weersomstandigheden. Check het hier:

Een 20-jarige Eindhovenaar staat terecht voor het veroorzaken van een brand in Kringloopwinkel Best door het afsteken van vuurwerk. Het OM eist zes maanden voorwaardelijke celstraf en 240 uur taakstraf. De verdachte ontkent verantwoordelijk te zijn voor de brand. Hier lees je het hele verhaal:

Veldrijdster Fem van Empel (23) stopt per 1 januari voor onbepaalde tijd met haar professionele wielercarrière. De drievoudig wereldkampioen geeft aan dat zowel de zin als het plezier in het fietsen momenteel ontbreekt. Ze verlaat haar ploeg Visma - Lease a Bike. Lees hier haar verhaal: