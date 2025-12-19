Rattenplaag teistert appartementencomplex in Helmond, 7 ratten gevangen

Bewoners van appartementencomplex Prinzenhof in Helmond hebben last van een rattenplaag. Volgens hen ligt de oorzaak bij de containerplek bij het complex, waar ook horecaondernemers gebruik van maken.

Sinds september zijn op de eerste verdieping al zeker zeven ratten gevangen. Op het balkon van Pieter en Will van Ettro staan meerdere klemmen. Ook is er een rattenkast geplaatst op het platte dak. In de lift hing Pieter een flyer op om medebewoners te waarschuwen voor de rattenoverlast.

Volgens Pieter ligt het probleem bij de containerplek bij de parkeerplaats. Daar staan containers voor papier en gft-afval. Daar maken niet alleen de zeventig bewoners gebruik van, maar ook horecaondernemers. Via de woningbouwvereniging is een ongediertebestrijder ingeschakeld. Pieter hoopt dat de gemeente de containers vaker gaat legen en dat het containerhok wordt gescheiden.

Reactie van de gemeente: De gemeente laat weten dat zij een melding heeft ontvangen over rattenoverlast, aanvankelijk in het containerhok. "Hierop is direct de ongediertebestrijder ingeschakeld.” Die plaatste rattenkisten, maar daarin werden geen ratten gevangen. Later kwamen er meldingen over ratten in het appartementencomplex zelf. “We constateerden dat voedsel niet goed werd opgeruimd of naar beneden werd gegooid op een dak. Dat trekt ratten aan.” Zowel de gemeente als de woningbouwvereniging plaatsten daarop rattenkisten, waarna meerdere ratten zijn gevangen. De Prinzenhof krijgt extra aandacht, net als andere zogenoemde probleemlocaties. “Dit onder het motto: als het schoon is, dan blijft het schoon.” Gemeentemedewerkers en toezichthouders hebben de containers volgens de gemeente met grote regelmaat gecontroleerd. “In bijna alle gevallen was de voorziening schoon en netjes. Op een enkele keer na zijn de containers in 2025 tijdig geleegd en liepen ze niet over.”