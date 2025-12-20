Navigatie overslaan

Brand in geparkeerde aanhanger in Veen

Vandaag om 05:35
Bij de brand in de vrachtwagenaanhanger aan de Veense Polder in Veen kwam veel rook vrij (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Bij de brand in de vrachtwagenaanhanger aan de Veense Polder in Veen kwam veel rook vrij (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

In de aanhanger van een vrachtwagen aan de Veense Polder in Veen brak rond drie uur vrijdagnacht brand uit. De aanhanger was daar naast de weg geparkeerd.

Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Het blussen van de aanhanger bleek lastig voor de brandweer, omdat het vuur zich in de aanhanger had uitgebreid. Om de vlammen volledig te kunnen doven, moest de brandweer gaten in de zijkant van de aanhanger zagen.

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Brandstichting wordt door de politie niet uitgesloten. Bij de brand raakte niemand gewond.

De vrachtwagen was naast de Veense Polder geparkeerd (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
De vrachtwagen was naast de Veense Polder geparkeerd (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Hoe de brand in de vrachtwagenaanhanger aan de Veense Polder in Veen kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Hoe de brand in de vrachtwagenaanhanger aan de Veense Polder in Veen kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.