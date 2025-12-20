Advertentie
Brand in geparkeerde aanhanger in Veen
Vandaag om 05:35
In de aanhanger van een vrachtwagen aan de Veense Polder in Veen brak rond drie uur vrijdagnacht brand uit. De aanhanger was daar naast de weg geparkeerd.
Het blussen van de aanhanger bleek lastig voor de brandweer, omdat het vuur zich in de aanhanger had uitgebreid. Om de vlammen volledig te kunnen doven, moest de brandweer gaten in de zijkant van de aanhanger zagen.
Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Brandstichting wordt door de politie niet uitgesloten. Bij de brand raakte niemand gewond.
