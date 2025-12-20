Dronken bestuurder stapelt fout op fout en krijgt 'verdiende' tik van vrouw

Een 49-jarige automobilist die betrokken was bij een aanrijding op de A59 stapelde vrijdag fout op fout. Niet alleen wilde hij ervandoor gaan na de botsing - waarbij alleen materiële schade ontstond - hij bleek ook onder invloed te zijn en geen geldig rijbewijs te hebben. En daar bleef het niet bij...

Dat de automobilist ervandoor wilde gaan na de aanrijding, kon voorkomen worden door de andere betrokkenen. Die zorgden dat de bestuurder alsnog meekwam om de schadeformulieren in te vullen. Agenten van de politie Den Bosch kwamen ook naar de plaats van het ongeluk, voor bemiddeling. De agenten zagen daar dat de bestuurder nog meer zaken niet op orde had.

Omdat de 49-jarige man onder invloed van alcohol was en geen geldig rijbewijs heeft, namen de agenten hem mee naar het politiebureau. Hij mocht niet verder rijden.

Tot hun verbazing zagen de agenten krap anderhalf uur later, toen ze naast de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch reden, dezelfde auto rijden met dezelfde bestuurder achter het stuur. Daarnaast bleek dat de auto waarin de man reed een zogenoemd spookvoertuig. Met toestemming van de officier van justitie wordt deze auto in beslag genomen.

Corrigerende tik

De bestuurder werd door de agenten weer meegenomen naar het politiebureau. De vrouw van de bestuurder was dermate boos, dat zij hem een corrigerende tik gaf. "Wij vonden dat een heel klein beetje verdiend", laten de agenten weten op Instagram.

De bestuurder kreeg twee bekeuringen voor rijden onder invloed - hij werd betrapt met alcoholpromillage van ruim, 1,5 en 1,15 - en twee processen-verbaal vanwege rijden zonder geldig rijbewijs. Daarnaast kreeg hij een bekeuring vanwege rijden ondanks een rijverbod en ook het rijden in een voertuig dat niet goed op naam staat leverde de bestuurder een bekeuring op. "Het werd zo een heel dure avond", laat de politie op Instagram weten.