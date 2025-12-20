Duizenden euro's boete voor minderjarige jongen op scooter zonder licht

Een minderjarige jongen wacht een paar duizend euro aan boetes. Agenten van de politie Tilburg Centrum zagen hem woensdag rijden op een scooter zonder verlichting. Hij ging ervandoor toen de agenten hem wilden laten stoppen.

Tijdens zijn vlucht reed de jongen bijna twee voetgangers aan, schrijft de politie op sociale media. De agenten wisten binnen een kwartier te achterhalen waar de jongen woont. Toen ze daar aankwamen, was de jongen zelf nergens te bekennen. Zijn moeder kreeg ook geen contact met hem.

Negeren stopteken

De jongen krijgt vanwege het negeren van het stopteken van de politie, het feit dat hij te jong is om een scooter te besturen en het rijden zonder verlichting meerdere bekeuringen. Die komen bovenop de drie bekeuringen die de jongen afgelopen week al had gekregen.

Onderaan de streep kan dit oplopen tot enkele duizenden euro's aan boetes, meldt de politie zaterdagochtend op Instagram. Daarnaast moet de jongen zich melden bij Bureau Halt.

De politie gaat zaterdag nog eens bij de jongen langs voor een verklaring.