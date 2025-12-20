Advertentie
Auto rijdt rond met kerstboom op het dak, maar agenten zetten lampjes uit
Vandaag om 11:12 • Aangepast vandaag om 12:04
Deze kerstige auto werd aangehouden in Etten-Leur, omdat de bestuurder een kerstboom met lampjes op het dak had gebonden. Dat kan volgens de politie voor verwarring zorgen, dus moesten de lampjes uit. "Ondanks dat het past bij de tijd van het jaar", zegt de politie.
De agenten hebben de bestuurder erop gewezen dat op deze manier rondrijden niet mag. "Deze feestverlichting is helaas niet toegestaan op je auto", zegt de politie. Zonder de lampjes mocht de auto wel verder rijden.
