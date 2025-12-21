Miljoenen liters festivalpoep stiekem gedumpt, OM doet onderzoek

Miljoenen liters aan ontlasting van grote festivals als Paaspop en Intents Festival zijn jarenlang illegaal gedumpt in Wintelre. Ook is er varkensmest geloosd. Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar ondernemer Pierre Daas en bedrijven waar hij bij betrokken is.

Dat blijkt uit opgevraagde documenten bij meerdere overheden en uit gesprekken van Omroep Brabant met meerdere bronnen. Daas zou zich schuldig maken aan onder andere mestfraude en economische delicten, zoals dus het illegaal lozen van afvalwater. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie kan niet bevestigen of ontkennen dat er een onderzoek loopt. Container

Tankwagens vol met ontlasting komen aan bij het bedrijf van Daas in Wintelre. Met slangen worden miljoenen liters aan ontlasting en afvalwater van grote festivals overgeheveld naar een container. Uit deze container komt een andere slang, die uitkomt op een illegale aansluiting op het riool. Naast het lozen van afvalwater van evenementen, worden deze illegale aansluitingen ook gebruikt om varkensmest te dumpen. Dat wordt duidelijk uit een rapport dat is gemaakt door de gemeente Eersel, waar Wintelre onder valt. Daarin zijn foto’s te zien van de container.

Ontkenning

Volgens Daas is er geen sprake van illegale lozingen. “Mest wordt afgevoerd conform mestwetgeving en alle lozingen worden geregistreerd, gemeld en conform afspraken wordt er een vergoeding voor lozing betaald”, zegt hij desgevraagd. Uit documenten van de gemeente Eersel blijkt dat in het jaar 2023 bijna negen miljoen liter aan afvalwater is geloosd op deze plek, zonder dat daar toestemming voor was gegeven. Dat zijn meer dan drie Olympische zwembaden vol. De gemeente heeft daartegen opgetreden, waarna de container is weggehaald. Paaspop en Zwarte Cross

Het bedrijf Volume Rental uit Gilze haalt afvalwater op van grote evenementen in Nederland en België, zoals Paaspop, Intents Festival, Concert at Sea, Zwarte Cross en Graspop. Dat wordt afgeleverd op het terrein van Daas in Wintelre.

Of medewerkers van Volume Rental ervan op de hoogte zijn dat dat afvalwater niet op de juiste manier wordt verwerkt, is niet duidelijk. Wel wordt het bedrijf herhaaldelijk in de documenten genoemd. Volume Rental heeft niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant. Drugszakjes

Afvalwater mag niet zomaar het riool in. Behalve menselijke uitwerpselen zit daar ook afval in zoals zonnebrillen, textiel en drugszakjes. Door het te dumpen op het riool wordt er bovendien geen belasting over betaald en worden concurrenten benadeeld die dit wel netjes verwerken. Verschillende overheidsorganisaties onderzoeken of er sprake is van een economisch delict. Omroep Brabant heeft Daas verteld dat er een strafrechtelijk onderzoek naar hem loopt, maar het lijkt erop dat hij zich dat nog niet helemaal realiseert. In een telefoongesprek zegt hij: “Ik maak mij hier geen zorgen over. We hebben gewoon belasting betaald en dit netjes afgewikkeld. Het klopt gewoon.”

Mestfraude en dode bomen Het bedrijf van Daas komt regelmatig in het nieuws omdat het milieuregels overtreedt. Zo werd deze zomer duidelijk dat bomen en gewassen op een stuk grond in Eindhoven zijn doodgegaan omdat een mestzak van het bedrijf van Daas is gaan lekken. Daardoor kwam naar schatting 180.000 liter afvalwater in de grond terecht. Ook eerder maakte het bedrijf zich schuldig aan mestfraude en valsheid in geschrifte. Daarvoor is het veroordeeld door de rechter.