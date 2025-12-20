Guido Weijers zet vervelende vrouw zaal uit: 'Houd even je bek!'
Cabaretier Guido Weijers heeft een vrouw de zaal uitgezet tijdens zijn oudejaarsconference. Beelden daarvan laat de Bredanaar zien op zijn Instagram. De vrouw praatte voortdurend hardop door Weijers' voorstelling heen, tot ergernis van de cabaretier en de rest van het publiek.
Weijers probeerde de vrouw eerst vilein op haar storende gedrag te wijzen door een stilte te laten vallen, maar dat had geen effect. Ze bleef doorpraten. Daarop probeerde de Bredanaar iets anders. "Lieve mensen, neem van mij aan: de volgende tien minuten zijn echt leuker zonder opmerkingen tussendoor."
Helaas, weer onderbrak de vrouw hem. "Houd even je bek nu", beet hij de bezoekster uiteindelijk toe. "Ik heb het nu drie keer uitgelegd, toch? Ik vind het zo fijn dat zeshonderd mensen dit wél begrijpen. Ik vind het zo onsympathiek als ik dan één iemand moet corrigeren."
Veel hielp het niet, de vrouw bleef maar praten. Daarop vroeg Weijers het zaallicht aan te doen. "Wie zit daar iedere keer te roepen?" Een man uit publiek wees daarop de dader aan. "Die vrouw daar!"
"Doei! Ga!"
"Het gaat erom dat de andere mensen een voorstelling krijgen die in een ritme zit. Snapt u dat?", vroeg de cabaretier haar. Nee, luidde haar antwoord. Daarop verzuchtte Weijers: "Dan kunt u misschien beter gaan." Die boodschap leverde hem een groot applaus van het publiek op.
De cabaretier besloot de vrouw nog één kans te geven. "Als u het begrijpt en zegt 'ik houd mij koest', dan mag u blijven zitten. Of u begrijpt het niet, dan kunt u beter gaan en mag u uw geld terugkrijgen. Ik vind namelijk dat 590 andere mensen een gewone voorstelling verdienen. "
Toen de vrouw ook hierna de confrontatie bleef zoeken, gaf Weijers het op. "Dit was het dan. U krijgt uw geld terug, geen probleem."Terwijl de vrouw voet zette richting de uitgang van de zaal keerde ook de rest van de zaak zich joelend tegen haar. "Doei! Ga!"
"Nou, de volgende keer ga ik naar Bert Visscher!"
Terwijl ze de zaaldeur opende, riep de vrouw Weijers nog toe: "Nou, de volgende keer ga ik naar Bert Visscher!" Weijers reageerde daarop lachend: "Ik zal Bert vertellen dat je eraan komt!"
De zaal kon de actie van de cabaretier wel waarderen. "Klasse Guido", kreeg de Bredanaar te horen. Waarop hij de voorstelling weer verder probeerde te spelen. "Ik was bezig met een verhaal over mijn ex..." Glimlachend: "Maar ik had niet verwacht dat ze vanavond in de zaal zou zitten."