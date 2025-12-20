Guido Weijers zet vervelende vrouw zaal uit: 'Houd even je bek!'

Cabaretier Guido Weijers heeft een vrouw de zaal uitgezet tijdens zijn oudejaarsconference. Beelden daarvan laat de Bredanaar zien op zijn Instagram. De vrouw praatte voortdurend hardop door Weijers' voorstelling heen, tot ergernis van de cabaretier en de rest van het publiek.

Weijers probeerde de vrouw eerst vilein op haar storende gedrag te wijzen door een stilte te laten vallen, maar dat had geen effect. Ze bleef doorpraten. Daarop probeerde de Bredanaar iets anders. "Lieve mensen, neem van mij aan: de volgende tien minuten zijn echt leuker zonder opmerkingen tussendoor."

Helaas, weer onderbrak de vrouw hem. "Houd even je bek nu", beet hij de bezoekster uiteindelijk toe. "Ik heb het nu drie keer uitgelegd, toch? Ik vind het zo fijn dat zeshonderd mensen dit wél begrijpen. Ik vind het zo onsympathiek als ik dan één iemand moet corrigeren."

Veel hielp het niet, de vrouw bleef maar praten. Daarop vroeg Weijers het zaallicht aan te doen. "Wie zit daar iedere keer te roepen?" Een man uit publiek wees daarop de dader aan. "Die vrouw daar!"