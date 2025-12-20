Advertentie
Alarm om kinderwagen in water: hulpdiensten rukken groots uit
Vandaag om 13:10 • Aangepast vandaag om 13:56
Diverse hulpdiensten werden zaterdag rond het middaguur opgeroepen na de vondst van een buggy in het water in het natuurgebied Moerenburg tussen Berkel-Enschot en Tilburg.
Na wat speurwerk vonden de hulpverleners de juiste locatie. De duikers hoefden uiteindelijk niet in actie te komen, het ging om een gedumpte buggy in de voorste stroom. De hulpdiensten gingen na zo'n drie kwartier terug naar de kazerne. De politie heeft de buggy meegenomen.
