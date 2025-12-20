Navigatie overslaan

Alarm om kinderwagen in water: hulpdiensten rukken groots uit

Vandaag om 13:10 • Aangepast vandaag om 13:56
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

Diverse hulpdiensten werden zaterdag rond het middaguur opgeroepen na de vondst van een buggy in het water in het natuurgebied Moerenburg tussen Berkel-Enschot en Tilburg. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Na wat speurwerk vonden de hulpverleners de juiste locatie. De duikers hoefden uiteindelijk niet in actie te komen, het ging om een gedumpte buggy in de voorste stroom. De hulpdiensten gingen na zo'n drie kwartier terug naar de kazerne. De politie heeft de buggy meegenomen.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

