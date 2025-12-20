Kinderboerderij twee keer doelwit van braak: 'Dit kost meer dan 1000 euro'
De kinderboerderij in Uden was deze week twee keer doelwit van een inbraak. Eerst werd een berg gereedschap ontvreemd, nu is het kantoor van de kinderboerderij aan de Artillerieweg bestolen. Het kasgeld en de sleutelbos zijn weg.
Voorzitter Peter van Orsouw voelt zich verslagen. "Dit is heel heftig", zegt hij. Het ongeluk gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. "Ze hebben het raampje ingetikt, hebben de kas geleegd en alle sleutels meegenomen. Dus we hebben in razend tempo álle sloten moeten vervangen."
Geen alarm
De inbrekers wisten goed waar ze mee bezig waren. Op beelden van de bewakingscamera zijn twee mannen te zien. Die hebben vernuftig de lampjes uit de alarmsystemen gehaald. "Er is ook geen alarm afgegaan", vertelt de voorzitter.
De buit
Bij de eerste inbraak van deze week werd de gereedschapskist geplunderd. "De cirkelzaag is meegenomen, de decoupeerzaag en schroef-boormachines", somt hij op. "Maar het ergst vinden we die sleutels. Er moesten vijf cilindersloten worden vervangen, dan praat je als snel over zo'n duizend euro."
Peter vindt het ontzettend frustrerend. "En dat is nog zacht uitgedrukt", vertelt hij. "Ik ben héél boos. Dit is niet leuk. Kijk eens wat je ons aandoet, een vrijwilligersorganisatie. Hier valt niks te halen, je doet ons een heleboel leed aan", spreekt de man vanuit zijn hart. Bovendien benadrukt hij dat je het voor de knaken echt niet hoeft te doen. "Het is los wisselgeld, hier blijft nooit iets liggen."