Kinderboerderij twee keer doelwit van braak: 'Dit kost meer dan 1000 euro'

De kinderboerderij in Uden was deze week twee keer doelwit van een inbraak. Eerst werd een berg gereedschap ontvreemd, nu is het kantoor van de kinderboerderij aan de Artillerieweg bestolen. Het kasgeld en de sleutelbos zijn weg.

Carlijn Kösters & Schipper de Eva Geschreven door

Voorzitter Peter van Orsouw voelt zich verslagen. "Dit is heel heftig", zegt hij. Het ongeluk gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. "Ze hebben het raampje ingetikt, hebben de kas geleegd en alle sleutels meegenomen. Dus we hebben in razend tempo álle sloten moeten vervangen."

Geen alarm

De inbrekers wisten goed waar ze mee bezig waren. Op beelden van de bewakingscamera zijn twee mannen te zien. Die hebben vernuftig de lampjes uit de alarmsystemen gehaald. "Er is ook geen alarm afgegaan", vertelt de voorzitter.

De buit

Bij de eerste inbraak van deze week werd de gereedschapskist geplunderd. "De cirkelzaag is meegenomen, de decoupeerzaag en schroef-boormachines", somt hij op. "Maar het ergst vinden we die sleutels. Er moesten vijf cilindersloten worden vervangen, dan praat je als snel over zo'n duizend euro."