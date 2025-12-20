Auto Sander Kwarten gestolen met zijn kinderen (4, 6 en 10) er nog in

Wat een mooi begin van de vakantie had moeten worden, eindigt zaterdag in een ware nachtmerrie voor volkszanger Sander Kwarten uit Breda en zijn gezin. Toen hij de voordeur op slot deed, scheurde een dief er met zijn auto vandoor. En dat terwijl zijn drie jonge kinderen op de achterbank zaten.

Het was vijf uur in de ochtend en de BMW van de zanger stond bepakt en bezakt voor de deur. Met ronkende motor, klaar om te vertrekken naar Oostenrijk.

De Bredase zanger heeft daar optredens gepland en wilde er meteen een gezinsvakantie van maken.

Vader en moeder deden de deur op slot

Zijn dochtertje van 4 en zoons van 6 en 10 jaar zaten al in de auto, verscholen achter hun iPad. Er moest nog één ding gebeuren: de boel afsluiten. Dus liepen Sander en zijn vrouw Sylvana naar het huis om die klus te klaren.

Op dat moment slaat de vakantiesfeer volledig om. Ineens is daar grote angst en paniek. “Iemand stapt de auto in en rijdt er zo mee weg”, vertelt Sander. “De wereld zakt onder je voeten weg. Het is al niet leuk als je auto wordt gestolen. Maar als je drie kinderen op de achterbank zitten, dan klapt er iets.”

Sander en zijn vrouw rennen er achteraan. Maar al snel volgt het besef dat ze dat niet zouden winnen. “Toen zijn we in een andere auto gestapt en achter de BMW aangereden.”