Vakantie wordt nachtmerrie: auto Sander Kwarten gestolen mét kinderen erin

Wat een mooi begin van de vakantie had moeten worden, eindigt zaterdag in een ware nachtmerrie voor volkszanger Sander Kwarten uit Breda en zijn gezin. Toen hij de voordeur op slot deed, scheurde een dief er met zijn auto vandoor. En dat terwijl zijn drie jonge kinderen op de achterbank zaten.

Romee van der Heijden Geschreven door

Het was vijf uur in de ochtend en de BMW van de zanger stond bepakt en bezakt voor de deur. Met ronkende motor, klaar om te vertrekken naar Oostenrijk. De Bredase zanger heeft daar optredens gepland en wilde er meteen een gezinsvakantie van maken. Vader en moeder deden de deur op slot

Zijn dochtertje van 4 en zoons van 6 en 10 jaar zaten al in de auto, verscholen achter hun iPad. Er moest nog één ding gebeuren: de boel afsluiten. Dus liepen Sander en zijn vrouw Sylvana naar het huis om die klus te klaren. Op dat moment slaat de vakantiesfeer volledig om. Ineens is daar grote angst en paniek. “Iemand stapt de auto in en rijdt er zo mee weg”, vertelt Sander. “De wereld zakt onder je voeten weg. Het is al niet leuk als je auto wordt gestolen. Maar als je drie kinderen op de achterbank zitten, dan klapt er iets.”

Sander en zijn vrouw rennen er achteraan. Maar al snel volgt het besef dat ze dat niet zouden winnen. “Toen zijn we in een andere auto gestapt en achter de BMW aangereden.” Kinderen uit de auto gegooid

Zevenhonderd meter verderop blijkt de dief uitgestapt. Hij heeft de kinderen letterlijk uit de auto gegooid, zo zag Sander voor zijn neus gebeuren. “Hij gooide mijn dochter voor mijn auto om de weg te blokkeren.” Waar Sylvana zich ontfermde over de kinderen, scheurde Sander de dief achterna. Na zo’n drie tot vier kilometer was zijn eigendom uit het zicht verdwenen. “Hij reed zó hard. En hij had een snellere auto dan ik op dat moment. Hij had al een voorsprong. Ja, dan ben je hem kwijt. Dan rijd je verslagen terug naar huis.” Het gezin is helemaal ontdaan van wat er is gebeurd. “We zijn in shock. Je gelooft het eigenlijk niet”, zegt hij zaterdag. Hij vindt het verschrikkelijk wat zijn kinderen hebben meegemaakt. “Die zien een wildvreemde instappen en wegscheuren. Zij zijn getraumatiseerd voor het leven. We proberen spelenderwijs uit te leggen wat er gebeurd is.” Achtervolging door Belgische politie

Een paar uur later krijgt de familie bericht van de politie dat de auto is teruggevonden. Volgens Sander heeft de Belgische politie een achtervolging ingezet en de BMW in de plaats Geel van de weg gereden. De auto was te volgen door een ingebouwd volgsysteem en door de locatie van de iPads van de kinderen. Ondertussen heeft Sander zijn auto weer opgehaald in België. Tot zijn verbazing is deze nog in een goede staat. Maar of ze de reis naar Oostenrijk nog doorzetten? “We weten nog niet of we dat gaan redden. Dat is voor ons nu nog even een verrassing.”

Reactie politie Zeeland-West-Brabant Volgens een politiewoordvoerder is een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij staat bij de politie bekend als veelpleger en zit op dit moment vast in België. Er wordt een verzoek tot overlevering gedaan. "Vermoedelijk was het helemaal niet zijn bedoeling om de kinderen iets aan te doen. De man zag een auto staan met een draaiende motor en zag waarschijnlijk zijn kans schoon om de auto te stelen."

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren