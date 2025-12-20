Overleden Justin (8) geëerd met voetbaltoernooi

Justin Smids uit Eindhoven was pas acht toen hij vorig jaar totaal onverwachts overleed. Justin was een fanatieke voetballer en om hem te eren en om ervoor te zorgen dat hij niet vergeten wordt, werd zaterdag door tientallen voetballertjes gestreden in de Justin Smids Memorial Cup.

Bloedfanatiek rennen de spelertjes door de zaal. En er wordt nog fanatieker gejuicht als er gescoord wordt. Een van de deelnemende teams aan het toernooi is het team van voetbalclub Brabantia waar Justin speelde. Zijn oud-teamgenootjes staan met een dubbel gevoel in het veld. "Justin was een voetballer van ons team", legt James uit. "Hij is doodgegaan en omdat hij heel veel van voetballen hield, gaan wij voor hem voetballen." "We hebben een minuut voor hem geklapt en daarna zijn we wedstrijden gaan spelen", vult Enes aan. Natan vertelt dat hij tijdens het voetballen aan zijn teamgenootje heeft gedacht. "Justin was een hele goede voetballer. Wij willen aan hem denken. Ik denk dat hij het heel leuk zou vinden dat wij nu voor hem voetballen."

"Als we niet meer over Justin praten, dan is hij er niet meer."

De ouders van Justin hebben het toernooi samen met zijn voormalig trainer georganiseerd. Geëmotioneerd vertelt Devid over de dag dat zijn zoon Justin overleed. "Hij had griep, zoals iedereen wel eens heeft. Na een paar dagen flink ziek te zijn geweest, was hij weer aan de beterende hand. Hij begon al weer te eten en zijn lach kwam terug."

"Op mijn werk kreeg ik ineens een telefoontje dat het mis was", vervolgt Devid. "Justin was gestopt met ademhalen. Achteraf blijkt dat de griep zorgde voor een ontsteking van de hartspier. Die werd daardoor lam gelegd. Dan kan je niets meer doen. De kans is heel klein dat dat gebeurt. Onbegrijpelijk. Dan stort je wereld in." Het verlies is heel moeilijk. Mensen vinden het lastig om daar met ons over te praten. Maar als we niet meer over Justin praten, dan is hij er niet meer", zegt hij met tranen in zijn ogen. "We willen dat hij er nog steeds is. En met dit toernooi zeggen we heel groots: hier is hij. En daar halen we heel veel kracht uit."

Justin in actie op het voetbalveld (Foto: familie van Justin)

Het toernooi is uiteraard vernoemd naar Justin, de Justin Smids Memorial Cup. "Maar veel kinderen noemen het nu al de Jussie Cup. Zo noemden veel mensen hem. Dat is heel mooi."

"Zo maken we van iets lelijks iets moois."

Voormalig trainer bij Brabantia, Jochem Goedhals, is trots. "Er deden twintig teams mee, zelfs van buiten Brabant. Jussie is plotsklaps weggerukt uit het team en uit ons leven. Ik wilde graag zijn naam levend houden en hem eren. En dat is gelukt. Het is mooi in zijn lelijkheid. Het is mooi ,maar dit had je liever niet gewild." Het toernooi is ook confronterend voor het team. "Alle emoties komen terug nu we er weer uitgebreid bij stilstaan. Alles ademt Justin, hij is er weer echt bij. Ik hoop echt dat we volgend jaar weer kunnen organiseren."

"Ik denk dat hij wel trots op ons is."

Dat hopen zijn voormalig teamgenootjes ook. Zij vonden het fijn dat ze voor Justin konden voetballen. James vertelt enthousiast: "We wilden het toernooi heel graag winnen, want dit is voor Justin. Dat is niet gelukt. Maar ik denk dat hij toch wel trots op ons is." "Ik heb wel een keer gescoord", vult Natan aan. En toen dacht ik: die is voor Justin."