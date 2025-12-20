Cabaretier verstoort en succesvol kippenimperium: dit gebeurde er vandaag

Burgers in Eindhoven zijn kansloos tegen een datalek en de inwoners van Moerdijk eisen een hogere vergoeding: dit zijn de vijf verhalen die je deze zaterdag gelezen moet hebben.

De gemeente Eindhoven kampt met een ernstig datalek waarbij persoonsgegevens van kwetsbare burgers in AI-tools zijn ingevoerd. De data is mogelijk onherstelbaar verspreid en verwijderverzoeken lijken kansloos. Volgens experts is het vrijwel onmogelijk om de gegevens nog te verwijderen zodra ze in trainingsmodellen zijn opgenomen.



De 29-jarige Maud Mol runt een succesvol kippenimperium vanuit Oudenbosch. In vier jaar tijd opende ze 25 vestigingen van 'De Kipperij' door heel Nederland, waarvan vier in de afgelopen maand. Ze heeft ambities om uit te breiden naar België en Duitsland.



Guido Weijers zette tijdens zijn oudejaarsconference een storende bezoeker de zaal uit. De vrouw bleef ondanks meerdere waarschuwingen door de voorstelling heen praten. Het publiek steunde Weijers' besluit met applaus.



De inwoners van Moerdijk eisen een hogere vergoeding nu hun dorp moet verdwijnen voor industriegebied. Ze willen 350 procent compensatie in plaats van de geboden 100 procent en hebben een advocaat ingeschakeld.



