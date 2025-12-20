NAC verliest van Telstar en gaat als hekkensluiter de winterstop in

NAC Breda gaat de winterstop in als hekkensluiter. De ploeg van trainer Carl Hoefkens verloor zaterdagavond met 0-1 van Telstar, dat voor deze wedstrijd op de laatste plek in de Eredivisie stond. Door de nederlaag neemt de druk op de Belgische trainer toe.

Het grote probleem van NAC is dit seizoen het scoren. De ploeg van trainer Carl Hoefkens scoorde pas zestien keer en daarmee is ze de minst productieve Eredivisieclub. Het was overigens niet zo dat er tegen Telstar kansen waren op doelpunten, want voor rust hoefde Telstar-keeper Ronald Koeman jr vrijwel niet in te grijpen. Aan de andere kant was spits Milan Zonneveld na ruim een half uur gevaarlijk met een schot op de vuisten van de Bredase goalie Daniel Bielica.

Ondanks de tegenvallende prestaties van NAC zat het Rat Verlegh Stadion weer bomvol voor de wedstrijd tegen Telstar, tot dan de nummer laatst. Voor de aftrap was er een sfeeractie vanwege 50 jaar Avondje NAC. De spelers van de thuisploeg voelden de beladen sfeer en zochten na de aftrap direct de aanval.

In de rust was Hoefkens ontevreden en met Enes Mahmutovic, Brahim Ghalidi en Mohamed Nassoh bracht hij drie verse krachten. NAC ging net als voor rust direct vol gas op jacht naar een doelpunt en in minuut 53 was het voor het eerst dicht bij een treffer. Uit een corner reageerde Koeman alert en hij voorkwam de 1-0.

Voetballend lukte het niet bij NAC en dat zorgde voor frustratie. Die frustratie was er bij spelers onderling, maar ook werd zelfs om de kleinste dingen gezeurd bij scheidsrechter Rob Dieperink.

Ontevreden supporters

Halverwege de tweede helft scandeerden de NAC-supporters de naam van Sydney van Hooijdonk. De spits moest wederom op de bank plaatsnemen en dat is tegen het zere been van veel aanhangers van het geel en zwart. Het gemor nam nog verder toe toen na 69 minuten NAC ontsnapte aan een nederlaag. Patrick Brouwer kon alleen doorlopen op Bielica, maar de Telstar-aanvaller schoot net naast.

In de 77ste minuut scoorde Brouwer wel, door de bal na een aanval achter zijn standbeen binnen te tikken. Vanaf dat moment lukte er bij NAC, inmiddels met Van Hooijdonk binnen de lijnen, helemaal niks meer en zakte het zelfvertrouwen naar de ondergrens.

In het Rat Verlegh Stadion was in de slotfase vrijwel alleen nog het uitvak van Telstar te horen, waar de fans de drie punten uitbundig vierden. Na afloop klonk er wel een hels fluitconcert van het thuispubliek. Er is voor NAC volop werk aan de winkel om in 2026 degradatie te voorkomen.