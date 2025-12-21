Auto knalt tegen huis in Ossendrecht, inzittenden slaan op de vlucht

Een auto crashte zaterdagnacht tegen een huis aan het Putsmolentje in Ossendrecht.

Het zou mis zijn gegaan nadat de bestuurder met de auto een lantaarnpaal naast de weg raakte.

In de auto zouden twee mensen gezeten hebben. Zij gingen er na de crash vandoor. De bewoners van het huis kwamen met de schrik vrij. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto meegenomen.