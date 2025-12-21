Navigatie overslaan
Auto knalt tegen huis in Ossendrecht, inzittenden slaan op de vlucht

Vandaag om 05:42 • Aangepast vandaag om 10:34

Een auto crashte zaterdagnacht tegen een huis aan het Putsmolentje in Ossendrecht.

Het zou mis zijn gegaan nadat de bestuurder met de auto een lantaarnpaal naast de weg raakte. 

In de auto zouden twee mensen gezeten hebben. Zij gingen er na de crash vandoor. De bewoners van het huis kwamen met de schrik vrij. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto meegenomen. 

De auto raakte bij de crash in Ossendrecht zwaar beschadigd (foto: Persbureau Heitink).
De auto raakte bij de crash in Ossendrecht zwaar beschadigd (foto: Persbureau Heitink).

