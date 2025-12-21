Advertentie
Automobilist knalt met 206 km/uur over A2, blijkt onder invloed van drugs
Vandaag om 06:24 • Aangepast vandaag om 10:34
Een automobilist moest zaterdagnacht zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie na een race over de A2 bij Den Bosch. Agenten zagen hem daar met een snelheid van 206 kilometer per uur over de weg scheuren.
Toen het de agenten lukte de 23-jarige bestuurder uit Valkenswaard te laten stoppen, bleek deze onder invloed van cannabis. De man weigerde de bloedproef. Daarop werd hij aangehouden en naar een cellencomplex gebracht.
