Snelheidsduivel gestopt, agenten pakken rijbewijs af

Vandaag om 06:24 • Aangepast vandaag om 06:38
De bestuurder van de auto reed met een snelheid van 206 kilometer per uur over de A2 bij Den Bosch (foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant).
Een automobilist moest zaterdagnacht zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie na een race over de A2 bij Den Bosch. Agenten zagen hem daar met een snelheid van 206 kilometer per uur over de weg scheuren. 

Toen het de agenten lukte de 23-jarige bestuurder uit Valkenswaard te laten stoppen, bleek deze onder invloed van cannabis. De man weigerde de bloedproef. Daarop werd hij aangehouden en naar een cellencomplex gebracht. 

