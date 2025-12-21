Navigatie overslaan

Slingerende automobilist (15) gestopt door politie, onder invloed van drugs

Vandaag om 08:33 • Aangepast vandaag om 08:59
De jongen zette de auto na een achtervolging stil op de vluchtstrook naast de A67 (foto: Instagram jeugdagenten Dommelstroom Zuid).
Een 15-jarige jongen is zaterdagnacht na een achtervolging op de A67 aangehouden door agenten van de politie Dommelstroom Zuid. Hij reed daar enorm slingerend in een auto over de weg.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De jongen kreeg van de agenten een volgteken, maar trok zich daar niets van aan. Na een korte achtervolging zette de jongen de auto alsnog stil, op de vluchtstrook. De jongen bleek onder invloed van drugs. De jongen is aangehouden en heeft meerdere bekeuringen gekregen. 

