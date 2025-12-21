Kalkoenen met vogelgriep in Limburg, vervoersverbod raakt Brabantse boeren

Op een kalkoenenbedrijf in het Limburgse Ysselsteyn is vogelgriep vastgesteld. Dit heeft ook gevolgen voor bedrijven in onze provincie, in de driehoek Venray-Deurne-Sevenum.

Op het bedrijf in Ysselsteyn worden alle 23.000 kalkoenen gedood om verdere verspreiding van het besmettelijke virus te voorkomen. In een zone van tien kilometer rond het getroffen bedrijf geldt per direct een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest. Dat raakt 54 bedrijven uit de sector. Zeven van die bedrijven liggen op minder dan drie kilometer van het kalkoenenbedrijf en worden de komende tijd scherp in de gaten gehouden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Een aantal van de bedrijven had al te maken met beperkingen vanwege een uitbraak in het vlakbijgelegen Tienray op 25 november.

Vogelgriep grijpt flink om zich heen in Nederland en andere Europese landen, zowel onder wilde vogels als in de pluimveehouderij. In de sector is daar veel onrust over. Landelijk geldt een ophokplicht voor al het pluimvee.