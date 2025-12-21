Advertentie
Man ontbijt in hotel waar hij niet te gast is en dat komt hem duur te staan
Vandaag om 12:09 • Aangepast vandaag om 13:43
Een man is zondagochtend een hotel uitgezet door agenten van de politie Tilburg Centrum. De man sloot in het hotel aan bij het ontbijt, terwijl hij helemaal niet in het hotel verblijft.
De man wilde niet meewerken toen de agenten hem vroegen weg te gaan. "Ook netjes praten lukte hem niet helemaal", laat een agente weten op Instagram. De man kreeg negenhonderd euro aan bekeuringen.
