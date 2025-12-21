PSV verbreekt stokoud record na comeback in Utrecht
PSV heeft zondagmiddag met 1-2 gewonnen van FC Utrecht. PSV kwam op achterstand, maar won de wedstrijd uiteindelijk dankzij Ricardo Pepi en Ivan Perisic. Het werd billenknijpen voor de meegereisde fans na een rode kaart van Jerdy Schouten vlak voor tijd. Dit was voor PSV de veertiende uitoverwinning op rij, wat een record is in Nederland.
Met de zon boven het veld trapte PSV zondagmiddag af in Utrecht. Pepi startte in de spits en op het middenveld zagen we 'gewoon' Joey Veerman staan. Hij zou op het punt staan om een transfer naar Fenerbahçe in Turkije te maken.
Slordig
PSV begon degelijk aan de wedstrijd. Echt grote kansen creëerden de mannen van Peter Bosz niet, maar dreiging was er zeker. Naarmate de eerste helft vorderde, werd het steeds slordiger aan de kant van de Eindhovenaren. Ricardo Pepi leverde vrijwel iedere bal in en ook de rest van de PSV'ers verslapten. De grootste kans van de eerste helft was dan ook voor FC Utrecht. Siebe Horemans schoot van net buiten de zestien, maar zag de bal van de paal terugkomen.
Utrecht bleef PSV vastzetten en de Eindhovenaren kregen de bal niet meer van de eigen helft af. Na 32 minuten kreeg PSV dan ook het deksel op de neus. Mauro Junior leverde de bal op eigen helft in, waarna een voorzet van Horemans vanaf de rechterkant werd vrij ingekopt door Mike van der Hoorn. In eerste instantie werd de goal van FC Utrecht afgekeurd wegens buitenspel, maar dat zag de VAR anders en dus mocht PSV aan de bak.
Solo
Even leek winterkampioen snel terug te komen. Na een mooie solo van Sergiño Dest kwam de bal bij Ivan Perisic, maar hij zag zijn bal nog voor de lijn weggetrapt worden door de man van de 1-0, Mike van der Hoorn. Maar het bleef bij deze kans voor PSV in de eerste helft. Het was voor PSV zaak om uit een ander vaatje te tappen in de tweede helft.
Daarvoor had Peter Bosz Dennis Man niet meer nodig. Hij bleef achter in de kleedkamer en werd vervangen door Esmir Bajraktarevic. PSV startte heel anders aan de tweede helft. Wat meer zoals we gewend zijn van PSV. Druk zetten dominant in balbezit.
PSV op gelijke hoogte
Een schot van Paul Wanner werd kort na rust nog gekeerd door Utrecht-keeper Barkas, maar na vijf minuten kwam PSV op gelijke hoogte. Dest stoomde op over de rechter kant en trok de bal laag voor richting Ricardo Pepi. De Amerikaanse spits liet zien waarom hij op die positie staat en tikte de bal met de buitenkant van zijn schoen in de linkeronderhoek.
En PSV was niet van plan genoegen te nemen met een gelijkspel. Guus Til zag zijn schoten tot tweemaal toe prachtig gestopt worden door Barkas. Toch moesten de Eindhovenaren wel op blijven letten dat FC Utrecht niet op voorsprong zou komen. De Bossche Souffian El Karouani legde namens de thuisploeg nog een voorzet op het hoofd van Miguel Rodriguez, die net over kopte.
Een kwartier voor tijd trapte Joey Veerman een corner voor. Ivan Perisic kwam bij de eerste paal vrij en kopte de corner prachtig binnen. En daar waren ze heel blij mee bij PSV. Het shirt van Perisic ging uit en de 2-1 voorsprong werd gevierd met het uitverkochte uitvak.
PSV probeerde de wedstrijd rustig uit te voetballen, maar dat werd een stuk lastiger toen aanvoerder Jerdy Schouten een paar minuten voor tijd zijn tweede gele kaart pakte en dus kon gaan douchen. Utrecht probeerde nog van alles, maar PSV hield het goed genoeg dicht om met drie punten de feestdagen in te gaan.
PSV pakt record
Dit was de veertiende (!) uitoverwinning op rij voor PSV en dat is een record. Sinds de oprichting van de Eredivisie was dit nog geen enkele ploeg gelukt.
De ploeg van Peter Bosz gaat als koploper de winterstop in. Op 2 januari vertrekt de selectie van PSV naar het Spaanse Estepona, om op trainingskamp te gaan.