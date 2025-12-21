PSV verbreekt stokoud record na comeback in Utrecht

PSV heeft zondagmiddag met 1-2 gewonnen van FC Utrecht. PSV kwam op achterstand, maar won de wedstrijd uiteindelijk dankzij Ricardo Pepi en Ivan Perisic. Het werd billenknijpen voor de meegereisde fans na een rode kaart van Jerdy Schouten vlak voor tijd. Dit was voor PSV de veertiende uitoverwinning op rij, wat een record is in Nederland.

Met de zon boven het veld trapte PSV zondagmiddag af in Utrecht. Pepi startte in de spits en op het middenveld zagen we 'gewoon' Joey Veerman staan. Hij zou op het punt staan om een transfer naar Fenerbahçe in Turkije te maken.

Slordig

PSV begon degelijk aan de wedstrijd. Echt grote kansen creëerden de mannen van Peter Bosz niet, maar dreiging was er zeker. Naarmate de eerste helft vorderde, werd het steeds slordiger aan de kant van de Eindhovenaren. Ricardo Pepi leverde vrijwel iedere bal in en ook de rest van de PSV'ers verslapten. De grootste kans van de eerste helft was dan ook voor FC Utrecht. Siebe Horemans schoot van net buiten de zestien, maar zag de bal van de paal terugkomen.

Utrecht bleef PSV vastzetten en de Eindhovenaren kregen de bal niet meer van de eigen helft af. Na 32 minuten kreeg PSV dan ook het deksel op de neus. Mauro Junior leverde de bal op eigen helft in, waarna een voorzet van Horemans vanaf de rechterkant werd vrij ingekopt door Mike van der Hoorn. In eerste instantie werd de goal van FC Utrecht afgekeurd wegens buitenspel, maar dat zag de VAR anders en dus mocht PSV aan de bak.

Solo

Even leek winterkampioen snel terug te komen. Na een mooie solo van Sergiño Dest kwam de bal bij Ivan Perisic, maar hij zag zijn bal nog voor de lijn weggetrapt worden door de man van de 1-0, Mike van der Hoorn. Maar het bleef bij deze kans voor PSV in de eerste helft. Het was voor PSV zaak om uit een ander vaatje te tappen in de tweede helft.