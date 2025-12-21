Brutale gast komt nog eens terug na boetes voor 'gratis' hotelontbijt

De man die zondagochtend een hotel in het centrum van Tilburg moest worden uitgezet omdat hij zijn ontbijt niet wilde betalen, blijkt nog eens te zijn teruggekomen. En toen liep het weer uit de hand.

De man liep rond half negen de ontbijtruimte in van Mercure Hotel Tilburg, midden op de Heuvel. Het leek te gaan om een gast als alle andere. "Meestal spreken we mensen meteen aan, maar deze meneer hebben we even over het hoofd gezien", legt een van de managers uit.

Ze was zelf aanwezig en vertelt hoe gasten rustig aan hun ontbijtje zaten. Het viel op dat de man een bord vol eten pakte, in zichzelf zat te praten en uiteindelijk in slaap viel. "Ik ben maar gaan vragen of het goed met hem ging", vertelt de manager.

Fatsoenlijk

Dat viel niet in goede aarde. De man beledigde het personeel en de gasten en wilde zijn kamernummer niet geven. Dat kon ook niet, zo zou later blijken. Hij was helemaal geen gast in het hotel.