Brutale gast komt nog eens terug na boetes voor 'gratis' hotelontbijt
De man die zondagochtend een hotel in het centrum van Tilburg moest worden uitgezet omdat hij zijn ontbijt niet wilde betalen, blijkt nog eens te zijn teruggekomen. En toen liep het weer uit de hand.
De man liep rond half negen de ontbijtruimte in van Mercure Hotel Tilburg, midden op de Heuvel. Het leek te gaan om een gast als alle andere. "Meestal spreken we mensen meteen aan, maar deze meneer hebben we even over het hoofd gezien", legt een van de managers uit.
Ze was zelf aanwezig en vertelt hoe gasten rustig aan hun ontbijtje zaten. Het viel op dat de man een bord vol eten pakte, in zichzelf zat te praten en uiteindelijk in slaap viel. "Ik ben maar gaan vragen of het goed met hem ging", vertelt de manager.
Fatsoenlijk
Dat viel niet in goede aarde. De man beledigde het personeel en de gasten en wilde zijn kamernummer niet geven. Dat kon ook niet, zo zou later blijken. Hij was helemaal geen gast in het hotel.
Toen andere gasten hem probeerden aan te sporen fatsoenlijk te blijven, heeft hij zichzelf opgesloten in de wc. Het hotelpersoneel schakelde de politie in, maar ook die konden hem niet kalmeren. "Netjes praten lukte hem niet helemaal", liet een agente weten op Instagram.
Uiteindelijk heeft de politie hem naar buiten begeleid, waar hij drie bekeuringen kreeg.
Hardleers
Vijf minuten later was het wéér raak en kwam de man terug. "Hij kwam schreeuwend binnenlopen dat we zijn fiets hadden gestolen", zegt de manager een paar uur later nog een beetje beduusd.
Gelukkig waren de agenten niet ver. Die hebben hem opnieuw meegenomen.
Ook financieel was het niet de beste beslissing. De man kreeg drie bekeuringen van in totaal 900 euro. Had hij gewoon betaald voor zijn koffie en zijn ei, was hij 24,50 euro kwijt geweest.