Bosz gaat met een goed gevoel de feestdagen in: 'Maar we zijn er nog niet'

Er wordt met tevredenheid teruggekeken naar de eerste seizoenshelft van PSV. Zondag werd FC Utrecht met 1-2 verslagen en pakte PSV het record voor de meeste opeenvolgende uitoverwinningen. Daar zijn Peter Bosz en Mauro Júnior niet zo mee bezig, laten ze weten op de persconferentie na de wedstrijd. Bosz zegt een vervanger voor Joey Veerman te willen, want hij vertrekt zo goed als zeker bij PSV.

Veertien uitwedstrijden op rij wist PSV de volle buit te pakken, een record in de Eredivisie. "We proberen alle wedstrijden te winnen. We hebben nu dat record verbroken, maar we willen gewoon voetballen en winnen, elke wedstrijd weer", zegt Mauro Júnior, die niet echt onder de indruk lijkt te zijn. Ook coach Peter Bosz hecht niet veel waarde aan het record: "Thuis of uit maakt niet uit. We willen afjagen en dominant voetbal spelen." Even leek het ook alsof PSV het record helemaal niet ging aanscherpen. In de rust keken de Eindhovenaren tegen een 1-0 achterstand aan. Dus was het aan Bosz om zijn team in de rust op te peppen: "Goed beginnen aan een wedstrijd, daar hamer je als trainer op. Dat deden we ook, maar daarna zakt het weg en dat heeft echt te maken met tempo. Ik heb in de rust ook gezegd dat er niet één, maar twee tandjes erbij moesten." Uiteindelijk draaide PSV de wedstrijd om en werd het 1-2: "Dit soort wedstrijden winnen is het beste gevoel dat je kan hebben. We hebben nu AZ, Twente, Feyenoord en FC Utrecht uit al gehad. Dat hebben we goed gedaan, dit wordt een uitstekende kerst", zegt Bosz.

PSV gaat met een ruime voorsprong als koploper de winterstop in, maar Bosz weet ook dat het kampioenschap niet vanzelfsprekend is: "Ik vind dat je altijd nederig moet zijn en de punten koesteren die je hebt. Maar we moeten ook beseffen dat we er nog lang niet zijn, dat hebben we vorig jaar ook gezien." Vertrekt Joey Veerman?

Uiteraard werden er meerdere vragen over Joey Veerman gesteld. De middenvelder noteerde zondag weer een assist, maar zou op het punt staan om een transfer naar Turkije te maken, waar Fenerbahçe meer dan twintig miljoen wil betalen voor de spelverdeler. Mauro Júnior vroeg zijn teamgenoot naar de transfer: "Ik heb aan Veerman gevraagd of het waar is of niet, maar het antwoord moet je aan hem vragen." Peter Bosz schiet vervolgens in de lach: "Dit wordt een goede trainer later!" Bosz sprak zelf ook met Veerman: "Ik ga hem geen raad geven. Ik weet totaal niet wat voor afwegingen hij maakt, dus ik vind dat ik niet in zijn huid moet kruipen. Het is zijn carrière, hij zal er ongetwijfeld met mensen om hem heen over praten." Mocht de Volendammer daadwerkelijk vertrekken, wil Bosz wel een vervanger hebben: "Dan zullen we wel kijken naar een vervanger. Als je een nieuwe speler haalt, heeft die vaak tijd nodig, dus zullen we het ook moeten doen met de jongens binnen de club." De 27-jarige middenvelder was verbaasd toen hij gewisseld werd. "Veerman had niet verwacht dat hij een publiekswissel zou krijgen. Als je ziet wat hij nu al voor de club betekent heeft, dan is dat een voetballer die heel belangrijk is voor PSV", aldus een lovende Peter Bosz.