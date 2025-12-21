We gaan weer richting het licht! Maar Onno is er niet zo blij mee

Voor de meeste mensen is het goed nieuws dat na zondag de dagen steeds langer worden. Amateur-sterrenkundige en astrofotograaf Onno Bloemers uit Den Bosch is daar dan weer niet blij mee. Dan is er minder tijd om foto's te maken van de sterren. Bekijk hieronder de beelden hij vanuit zijn achtertuin maakt.

Romee van der Heijden Geschreven door

Onno was een jaar of acht toen hij zijn eerste telescoop kreeg. Als klein jochie was hij al gegrepen door het sterrenstelsel. "Ik zat dan op het balkon naar de maan en de nevel te kijken", vertelt hij.

Bubble nevel (foto: Onno Bloemers).

Op heldere nachten maakt Onno foto's van het heelal. Het aantal nachten zonder bewolking of regen is beperkt. Het komt erop neer dat hij twintig tot dertig nachten per jaar kan fotograferen. Voor bovenstaande foto heeft Onno acht zomernachten nodig gehad. Het gaat hier om 17,5 uur aan belichting die zorgen dat zwakke hemelobjecten zich laten zien. Uiteindelijk brengt hij de verschillende foto's samen door die als het ware over elkaar heen te leggen. Dit is de 'Bubble nevel'. Het groene is waterstof, rood is zwavel en blauw is zuurstof.

De Draaikolknevel (foto: Onno Bloemers).

Waar hij voorheen de hele nacht achter zijn sterrenkijker zat voor het perfecte plaatje, heeft hij er nu eentje die bijna automatisch het werk doet. "Als die eenmaal is ingesteld en goed gericht is, dan maakt die allemaal foto's." Op de foto staat de Draaikolknevel in het sterrenbeeld Jachthonden. Die staat op een afstand van zo'n 25 miljoen lichtjaar. Het is volgens Onno een van de meest bestudeerde en gefotografeerde objecten van de nachthemel.

Groot spiraalstelsel (foto: Onno Bloemers).

Dit groot spiraalstelsel is te zien in het sterrenbeeld Camelopardalis, op een afstand van ongeveer 11 miljoen lichtjaar. Doordat sterren oplichten, zijn stof en gasnevels te zien. Er is genoeg licht nodig om objecten hoog in de ruimte duidelijk in beeld te krijgen. Daarvoor zorgt de lens op de telescoop. "Hoe meer licht je verzamelt, hoe beter de foto wordt", zegt hij. Voor een mooi beeld, moet de telescoop dus zo lang mogelijk aan staan 's nachts.

Cluster van sterrenstelsels (foto: Onno Bloemers).

Deze verzameling sterrenstelsels is te zien in het sterrenbeeld Hoofdhaar van Berenice. Elk vlekje op de foto is een sterrenstelsel, net als onze eigen Melkweg.