Mannenkoor is te oud om nog door te gaan: 'Kan wel huilen'

Voor de leden van het mannenkoor van Oudenbosch is het zondagmiddag vechten tegen een brok in de keel: ze mogen nog één keer samen zingen, daarna is het voorbij. Ze maken zich op voor hun laatste concert samen. Noodgedwongen, want nieuwe leden zijn er niet.

"Ik hoop dat ik mijn emoties onder controle kan houden, maar we hebben afgesproken om er geen drama van te maken", zegt voorzitter John van den Eijnden. Toch moet hij huilen: het einde van zijn mannenkoor raakt hem enorm. "Het doet heel veel pijn, we bestaan al 116 jaar en repeteren iedere week. Daarom doet het zo zeer."

Door de jaren heen werd het steeds lastiger nieuwe leden te vinden voor het koor. "We hebben tijden gekend, van meer dan vijftig leden", zegt John erover. "Maar het schijnt moeilijk te zijn om te zingen in een mannenkoor. Ze druppelen allemaal weg", zegt hij. Omdat ze thuis een jong gezin hebben, bijvoorbeeld. En de huidige leden worden gewoon te oud.

"Onze gemiddelde leeftijd is 79, dan heb je de toekomst van één dag", zegt Rien van Son (81) erover. Zelf is hij het op een na oudste lid van het koor. "Dan wordt het plannen van evenementen gewoon lastiger. Het wordt steeds risicovoller. Dus ja, waar haal je dan nog mensen vandaan?"

Ook Rien heeft het er moeilijk mee. "Ik kan wel huilen", zegt hij. Na dit concert, hun allerlaatste, stopt een tiental leden vanwege leeftijd of stemproblemen met zingen. Het koor is een schim van wat het ooit was. "Dus ik denk dat veel mensen straks opgelucht naar buiten lopen, omdat het een steeds grotere opgave is geworden."

Maar eerst hoopt hij dat iedereen nog voor een laatste keer kan genieten, in de basiliek van Oudenbosch. Al is het een optreden met een bitterzoet randje.