Auto eindigt in afrastering na crash op Midden-Brabantweg bij Loon op Zand



Een auto is zondagnacht gecrasht op de Midden-Brabantweg vlakbij Loon op Zand. Een bestuurster, die van Tilburg richting Waalwijk reed, verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur.





De auto raakte van de weg, raakte een lantaarnpaal, sloeg vervolgens om en kwam uiteindelijk tot stilstand in de afrastering naast de weg. De bestuurster bleef ongedeerd. De politie heeft de vrouw meegenomen voor ademanalyse.

De bestuurster van de auto raakte bij Loon op Zand door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Een takelbedrijf werd ingeschakeld om de auto mee te nemen. Rijkswaterstaat sloot tijdelijk een rijbaan en de oprit richting Waalwijk af zodat de bergingswerkzaamheden veilig konden worden uitgevoerd.