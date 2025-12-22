Oliebollenkraam in vlammen op in Breda, politie vermoedt gerichte actie

Een oliebollenkraam is zondagnacht in brand gestoken op de parkeerplaats bij winkelcentrum Tuinzigt aan de Cypresstraat in Breda. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de kraam verloren ging. De politie vermoedt een gerichte actie, zo laat ze maandag weten.

De hele binnenkant van de kraam is verwoest. Om het vuur volledig te kunnen blussen, moest de brandweer een gat in het dak van de oliebollenkraam maken. Vier gasflessen zijn door de brandweer veiliggesteld.

De politie vermoedt dat het om een gerichte actie gaat. Een 27-jarige man uit Erp en een 42-jarige man uit Tilburg zijn op heterdaad aangehouden voor brandstichting. De twee zitten vast voor verder onderzoek.