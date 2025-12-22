Navigatie overslaan
VIDEO

Oliebollenkraam in vlammen op in Breda, politie vermoedt gerichte actie

Vandaag om 05:41 • Aangepast vandaag om 13:57

Een oliebollenkraam is zondagnacht in brand gestoken op de parkeerplaats bij winkelcentrum Tuinzigt aan de Cypresstraat in Breda. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de kraam verloren ging. De politie vermoedt een gerichte actie, zo laat ze maandag weten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De hele binnenkant van de kraam is verwoest. Om het vuur volledig te kunnen blussen, moest de brandweer een gat in het dak van de oliebollenkraam maken. Vier gasflessen zijn door de brandweer veiliggesteld. 

De politie vermoedt dat het om een gerichte actie gaat. Een 27-jarige man uit Erp en een 42-jarige man uit Tilburg zijn op heterdaad aangehouden voor brandstichting. De twee zitten vast voor verder onderzoek.

De brandweer stelde bij de brand in Breda vier gasflessen veilig (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
De brandweer stelde bij de brand in Breda vier gasflessen veilig (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
De hele binnenkant van de oliebollenkraam is verwoest (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
De hele binnenkant van de oliebollenkraam is verwoest (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
De brandweer maakte een gat in het dak van de oliebollenkraam in Breda om het vuur goed te kunnen blussen (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
De brandweer maakte een gat in het dak van de oliebollenkraam in Breda om het vuur goed te kunnen blussen (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Genially te accepteren en de inhoud te bekijken.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.