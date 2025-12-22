Navigatie overslaan

Oliebollenkraam in vlammen op in Breda, twee verdachten aangehouden

Vandaag om 05:41
Bij de brand in de oliebollenkraam in Breda kwam veel rook vrij (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Een oliebollenkraam is zondagnacht uitgebrand op de parkeerplaats bij winkelcentrum Tuinzigt aan de Ceresstraat in Breda. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de kraam verloren ging.

De hele binnenkant van de kraam is verwoest. Om het vuur volledig te kunnen blussen, moest de brandweer een gat in het dak van de oliebollenkraam maken. Vier gasflessen zijn door de brandweer veiliggesteld. 

Er wordt rekening gehouden met brandstichting. De politie heeft twee verdachten aangehouden en doet onderzoek.

De hele binnenkant van de oliebollenkraam is verwoest (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
De brandweer stelde bij de brand in Breda vier gasflessen veilig (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
De brandweer maakte een gat in het dak van de oliebollenkraam in Breda om het vuur goed te kunnen blussen (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
