Oliebollenkraam in vlammen op in Breda, twee verdachten aangehouden

Een oliebollenkraam is zondagnacht uitgebrand op de parkeerplaats bij winkelcentrum Tuinzigt aan de Ceresstraat in Breda. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de kraam verloren ging.

De hele binnenkant van de kraam is verwoest. Om het vuur volledig te kunnen blussen, moest de brandweer een gat in het dak van de oliebollenkraam maken. Vier gasflessen zijn door de brandweer veiliggesteld.

Er wordt rekening gehouden met brandstichting. De politie heeft twee verdachten aangehouden en doet onderzoek.